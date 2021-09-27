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買股票為財富增值有方法　兩個倉幫到你

股市 17:55 2021/09/27

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投資的目的是要令財富增值，近日港股市況疲弱，美股高位又怕搖搖欲墜，不少散戶投資者開始聚焦尋找穩妥收息股。有散戶留言提問，只自己一直持有香港電訊 （06823） 作收息之用，但眼見不少強勢股愈升愈有，自己未有套現換馬錯過升勢，問策略是否有誤。富昌證券聯席董事譚朗蔚這樣建議，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版－譚朗蔚一口氣分析20隻股票買賣策略：【按此】

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44：51 - 觀眾問股：華潤水泥 （01313） 蝕錢中怎辦

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55：52 - 觀眾問股：特步 （01368） 可以加注嗎？

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01：00：33 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 可以留意嗎？

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01：03：17 -港股早段市況速報

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01：05：17 -港股早段跌轉升　走勢怎麼看

欄名 : 3分鐘睇股

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