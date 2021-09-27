【德國大選】「交通燈」或「牙買加」？ 拆解執政聯盟組合

德國大選初步點票結果顯示社會民主黨（SPD）或能險勝，政黨聯合組閣勢在必行，非常可能首次出現3黨執政局面。外媒綜合數種德國政黨聯手組閣可能方案，認為由社會民主黨、綠黨及自由民主黨組成的「交通燈」方案最大機會實行。

德國會議席勢超上屆 各政黨有幾多議席？ 【下一頁】

外界預計組閣談判將長達數月，由於規定內閣政黨需共佔議會過半議席，按照目前各政黨得票率估算，將需3個政黨才能成功組閣。外媒列舉了4個組閣方案，認為「交通燈」方案最可能實現。

交通燈方案（Traffic light coalition）：

由社會民主黨（SPD）、綠黨和自由民主黨（FDP）合組而成，共佔國會56%議席，外界料可在1至2個月內制定方案詳情，3黨顏色剛好組成交通燈3色。

社民黨候選人舒爾茨（Olaf Scholz）曾表示有意與綠黨和自由民主黨組閣。雖然綠黨在對俄政策上更為強硬，但和社會民主黨在環境、提高稅率和社會開支方面，大體上可達成一致。

惟方案仍需拉攏自由民主黨，但其經濟政策觀念與綠黨及社會民主黨相距甚遠。黨魁林德納（Christian Lindner）對方案態度冷靜，曾表示自由民主黨唯一能輕易與其餘兩黨達成共識的議題，只有大麻合法化。但外界預料，若自由民主黨能掌控財政部，或會妥協入閣。

牙買加方案（Jamaica coalition）：

由總理默克爾（Angela Merkel）所屬基民盟（CDU）、綠黨和自由民主黨組成，共佔國會55%議席，政黨顏色剛好組成牙買加3色國旗。

基民盟總理候選人拉舍特（Armin Laschet）曾表示，將盡最大努力組建「牙買加」聯盟政府。綠黨聯合領袖哈貝克（Robert Habeck）曾表示，若「牙買加」方案能佔議會多數，黨內便需要展開討論。自由民主黨副主席庫比基（Wolfgang Kubicki）曾表示，傾向組成「牙買加」聯盟。

但亦有報道指，方案成事亦非易事，林德納2017年便曾退出「牙買加」方案談判。綠黨和自由民主黨在環境政策相距甚遠，同時基民盟自由民主黨及在國防開支上取態強硬。

【德國大選】社民黨料險勝 基民盟得票率創新低 【下一頁】

大聯盟方案（Grand Coalition）：

基民盟、社會民主黨和綠黨全數入閣或基民盟和社會民主黨合組，外界預料成事機會不大。基民盟和社會民主黨2大黨已排除再次合作可能，但在2017年選舉中其他方案宣告失敗時，2黨宣布再度合作。

紅-紅-綠方案（Red-Red-Green）：

由社會民主黨、綠黨和極左政黨左翼黨（Linke）組成，但由於左翼黨得票率未達進入議會的5%門檻，所以該組合並未取得過半議席組成聯盟。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀