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【職場熱話】公司中午放飯禁外出 打工仔感不滿 網民：辭職再找另一份吧！

理財智慧 18:14 2021/09/27

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中午放飯是不少打工仔感到能夠喘息的唯一時間，他們不少會選擇與同事一同外出吃飯，談笑風生， 使自己感覺不至於被辦公室所困。近日有網民於網上討論區發文，指自己最近返了一份新工，而公司在中午放飯上有一項規定。

那項規定是老闆不讓員工外出吃飯，同事們只能選擇帶飯或是外賣，吃完便要返回自己的坐位，而其間公司若有電話來電也需照聽，即使吃完飯後也不能外出散步。樓主心裏不禁想，連吃個飯也沒有自由嗎？這樣真是太辛苦了。

【職場熱話】打工仔「奴性」重  有假也不願放  網民：香港人最喜歡上班  【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「午飯時間是打工仔的happy hour，難道這樣都要剝削嗎？」，「這樣算不算違犯勞工法例？」，「真是理他都傻。」。也有人，指「有很多教書或做社福的人也不能外出吃飯。」，「一但出公司規定這四個字也真是沒有辦法。」，「不存在公司的問題，只有你接不接受。」。

【延伸閱讀】【公務員招聘】政府展開6個公務員學位職系招聘工作 提供共271個職位空缺 10月8日截止申請 下一頁

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另有網民，指「和我之前的工作相反，公司規定不能在辦公室吃飯，因為不喜歡房間充斥飯味。」，「其實外不外出吃飯只是次要，最慘的是連放飯也要工作。」。

【職場熱話】打工仔向同事借錢  慘遭大肆宣揚  網民：真是活該  【下一頁

 

同場加映：【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

 

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責任編輯：關海儀

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