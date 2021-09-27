【職場熱話】返工返到心很累 想裸辭但家人極力反對 網民：健康最緊要

除了生理健康，心理的健康亦十分重要。裸辭是近年所興起的說法，意指還未找好下一份工作，就毅然離職。最近，有網民在連登討論區發佈帖文，就其應否裸辭，尋求大眾的意見。

樓主表示，他已從事現在這份職業好幾年。他坦言，裸辭的想法是想令自己好好休息，重新調整身心。

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相反，留言區下大多網民都支持樓主裸辭，認為「健康最緊要」，反問「係咪要做到入廠個下先淮辭？」，亦有網民分享過往經驗指，每次裸辭，新工的月薪都有所上漲。

不過，有一樣曾經裸辭的網民表示，裸辭雖然會使壓力大減，但生活亦很容易失去規律，夜瞓、食無定時等會使身體狀況更差。更有網民指出，找不到工作的焦慮程度比工作壓力大更高。

，但工作量十分大，即使是放假的日子亦要處理公事，自工作以來，都沒有放過連續7天以上的連假。由於龐大的壓力，他亦曾經尋求過心理醫生協助，結果幫助不大。

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責任編輯：鍾倩婷