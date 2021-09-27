火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素

位於東鐵火炭站旁，由中洲置業發展的星凱．堤岸（The ARLES）早前獲批預售樓花同意書，料最快本周內公布樓書及開放示範單位。中洲置業營銷策劃總監楊聰永透露，星凱．堤岸料於一至兩周內開價，會參考最近一年的鐵路沿綫及鐵路上蓋新盤定價。

談到示範單位的準備情況，楊聰永透露，示範單位設一房至三房間隔，包括交樓標準及連裝修單位，將於周末（10月1日至10月3日長假期）開放範單位予今年曾認購新盤的買家參觀。

資料顯示，星凱．堤岸提供1,335伙，設開放式至四房間隔，主打一房至三房單位，而住宅和商業總樓面面積約83萬平方呎，其中約10萬平方呎為商場。項目最大賣點是比鄰港鐵東鐵綫火炭站，而且附近有多條巴士及小巴綫來往大埔、馬鞍山及沙田。此外，項目設有約10萬平方呎商場，提供食肆、超市等商店。

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