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【職場熱話】寫Game難過寫Website 但人工低一大截？ 網民：寫Game係為愛？

理財智慧 18:41 2021/09/27

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職位有分高低，薪金亦然。薪金的多少是取決於甚麼因素？有網民就在連登討論區發帖文，指出「點解寫web同寫game人工可以差咁遠？」，帖文一出，隨即引來不少網民討論。

 

樓主表示，懂得使用html,css,ts,react等數種網頁編寫程式便可以有2萬月薪，但編寫遊戲要懂的的技能比編寫網頁的，多至少4-5倍，月薪卻遠遠不及編寫網頁的，感到十分不解。

 

就此，有不少網民留言，表示有同樣的疑惑。其中有網民便指出，有朋友從事編寫遊戲行業，而且熟悉數學和物理，但月薪都只得一萬多，為他感到不值，認為朋友懂得多種技能，不應只有如此低的月薪。

 

另外，亦有網民認為，每年有一群喜歡遊戲的人立志編寫遊戲，是導致人工難以上升的主因。

 

他分享，有朋友正正是因為喜歡打遊戲,而決心入行。該名朋友學歷特別高，但亦需要用20年的時候，才達至4萬月薪，而工作與編寫遊戲的關係實際不大。他大嘆，如果只是編寫遊戲，相信薪金無法達到如此水平。


 

點擊下圖，了解更多網民看法：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

個個都返工，唔通個個都想返工咩？有人工作是為了生計，亦有人為了興趣，相信編寫遊戲的人都對遊戲有着無盡的愛和執着，使他們堅持下去。

 

【職場熱話】公司同事天天加班   打工仔準時下班卻感忐忑  網民：準時收工是美德【下一頁

 

同場加映：【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

 

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責任編輯：鍾倩婷

 

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