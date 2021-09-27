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【恒大3333】恒大半年未行使購股權9.4億股、一用即蝕逾172億元　兩執董已穩袋4,887萬元

股市 17:38 2021/09/27

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【恒大3333】恒大半年未行使購股權9.4億股、一用即蝕逾172億元　兩執董已穩袋4,887萬元

很多上市公司均會授出購股權獎勵員工，但如果公司業務股價大插水，員工隨時血本無歸。

身陷債務危機的恒大集團 （03333） 今日發布公告披露，截至今年截至6月底，恒大管理層及員工尚未行使約9.39億股購股權，每股行使價為3.05、13.112及30.2元，如果一旦行使，以今日收市價2.55元計，全部人立即蝕共172.35億。

值得留意是，恒大執行董事黄賢貴早著先機，早在今年1月25日行使300萬股購股權，行使價為3.05元，涉資915萬元，黄賢貴隨即同日以16.02元沽出300萬股，勁賺3891萬元。

執行董事史俊平在今年5月27日及31日共行使260萬股購股權，行使價為3.05元，涉資793萬元，其後在7月23日及26日分別以7.3475元及5.272元勁沽共300萬股，扣除購股權成本，估計落袋996.15萬元。

恒大股價今年表現高位插水，不乏其他恒大僱員紛紛在上半年行使購股權，每股3.05元，涉約295.4萬股，估計涉資900.97萬元，若果員工堅持一股不賣，賬面蝕近16.67%或147.7萬元。

此外，公告披露，主席許家印仍手持本金5000萬的2024 年到期的 12% 優先票據，但現時債價已跌至27.5元水平；號稱「第一把手」副主席、總裁夏海鈞手持本金2800萬美元的2025 年到期的 8.75% 優先票據及5000萬美元的2023 年到期的 11.5% 優先票據，債價分別跌至27元及28元。

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編輯：李哲毅

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港股 中國恒大（03333） 許家印 恒大

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