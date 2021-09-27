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NASA推首本《First Woman》漫畫　設手機閱讀版結合AR元素

科技 18:30 2021/09/27

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NASA推出《First Woman》漫畫，講述首位登陸月球表面的女性故事，除了實體書之外，官方亦推出結合AR元素的手機應用程式。

美國太空總署NASA近日推出《First Woman》漫畫，該書講述首位登陸月球表面的女性故事，藉此鼓勵年輕人加入，一同探索太空。除了實體書之外，官方亦推出結合AR元素的手機應用程式，方便用戶免費下載閱讀。

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《First Woman》以Callie Rodriguez作為主角，該角色設定為首位登陸月球表面的女性，並介紹她如何追逐夢想成為太空員的過程。用戶可透過NASA官網下載PDF版閱讀，另外也可在App Store或Google Play平台下載程式，以增強現實（AR）方式來閱讀內容。該小說設有40頁，包含遊戲、影片、收集勳章等互動環節，並能以AR方式，欣賞月球表面、獵戶座太空船、探月車等3D物件。

據NASA官網表示，《First Woman》為該系列的第一冊圖像小說，即代表未來將有機會推出續集。NASA希望透過此方式宣傳，以鼓勵更多年輕人以探索太空作為目標。

責任編輯：李寶如

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