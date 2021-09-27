【推廣香港】製作大熱韓劇《愛的迫降》《機智醫生生活》 韓國娛樂公司CJ ENM夥旅發局簽備忘錄 安排韓劇、綜藝來港取景

近年不少大熱韓劇紅遍全球，看韓劇成很多香港人生活中不可或缺的一部分，未來韓國劇集及綜藝節目有望來香港取景拍攝。香港旅遊發展局（旅發局）與亞洲頂尖娛樂媒體公司 CJ ENM 簽署長達三年的諒解備忘錄，雙方計劃於國際旅遊恢復後，合作安排韓國劇集及綜藝節目來港取景。



CJ ENM 的原創節目製作水平甚高，發行範圍遍及全球逾 200 個國家，近年更透過與不同國際影視串流平台合作，接觸全球觀眾。CJ ENM 出品的電視節目包括經典作品《愛的迫降》及《鬼怪：孤單又燦爛的神》，近期大熱作品有《機智醫生生活》、《黑道律師文森佐》、《尹食堂》及《新西遊記》等。

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是次旅發局成為全球首個旅遊推廣機構跟 CJ ENM 簽訂同類備忘錄，有望將香港的魅力帶到世界各地觀衆家中，藉此吸引更多韓流粉絲，在旅遊重啟時到訪香港取景地點朝聖，掀起香港旅遊熱潮。



根據旅發局與總部設於首爾的 CJ ENM公司所簽署的諒解備忘錄，於 2022年至 2024年期間，CJ ENM 將會於不同類型的電視節目中，注入香港的獨特文化和精彩體驗。作為合作夥伴，旅發局將與 CJ ENM 緊密合作，就節目的取景地點以及香港地道文化的呈現提供意見，令香港成為一眾韓迷追捧的旅遊熱點。

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旅發局主席彭耀佳表示：「旅發局很榮幸成為全球首個旅遊推廣機構跟 CJ ENM 簽訂這類型的策略性備忘錄。我們希望全球觀眾在觀看韓劇或綜藝節目的同時，亦能夠欣賞到香港獨有的風景及文化。我們預計，當國際旅遊重啟時，旅遊業競爭將會相當激烈。因此，旅發局必須為競爭作好部署，率先落實與具影響力的娛樂媒體合作，以維持香港的國際曝光。」

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CJ ENM 娛樂媒體廣告方案部執行副總裁李相武表示，很高興能與香港旅遊發展局合作，向喜愛該公司大熱劇集及綜藝節目的觀眾，展示香港的魅力和迷人之處。他指出，CJ ENM 的原創節目已具相當國際影響力，這次合作有利於公司的內容持續走向國際舞台。

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記者：陳詠妍