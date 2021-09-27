  • 29°C
香港時間 : 2021927日 (一) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【推廣香港】製作大熱韓劇《愛的迫降》《機智醫生生活》 韓國娛樂公司CJ ENM夥旅發局簽備忘錄 安排韓劇、綜藝來港取景

理財智慧 17:54 2021/09/27

分享：

近年不少大熱韓劇紅遍全球，看韓劇成很多香港人生活中不可或缺的一部分，未來韓國劇集及綜藝節目有望來香港取景拍攝。香港旅遊發展局（旅發局）與亞洲頂尖娛樂媒體公司 CJ ENM 簽署長達三年的諒解備忘錄，雙方計劃於國際旅遊恢復後，合作安排韓國劇集及綜藝節目來港取景。


CJ ENM 的原創節目製作水平甚高，發行範圍遍及全球逾 200 個國家，近年更透過與不同國際影視串流平台合作，接觸全球觀眾。CJ ENM 出品的電視節目包括經典作品《愛的迫降》及《鬼怪：孤單又燦爛的神》，近期大熱作品有《機智醫生生活》、《黑道律師文森佐》、《尹食堂》及《新西遊記》等。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

是次旅發局成為全球首個旅遊推廣機構跟 CJ ENM 簽訂同類備忘錄，有望將香港的魅力帶到世界各地觀衆家中，藉此吸引更多韓流粉絲，在旅遊重啟時到訪香港取景地點朝聖，掀起香港旅遊熱潮。


根據旅發局與總部設於首爾的 CJ ENM公司所簽署的諒解備忘錄，於 2022年至 2024年期間，CJ ENM 將會於不同類型的電視節目中，注入香港的獨特文化和精彩體驗。作為合作夥伴，旅發局將與 CJ ENM 緊密合作，就節目的取景地點以及香港地道文化的呈現提供意見，令香港成為一眾韓迷追捧的旅遊熱點。

【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色，詳見【下一頁


旅發局主席彭耀佳表示：「旅發局很榮幸成為全球首個旅遊推廣機構跟 CJ ENM 簽訂這類型的策略性備忘錄。我們希望全球觀眾在觀看韓劇或綜藝節目的同時，亦能夠欣賞到香港獨有的風景及文化。我們預計，當國際旅遊重啟時，旅遊業競爭將會相當激烈。因此，旅發局必須為競爭作好部署，率先落實與具影響力的娛樂媒體合作，以維持香港的國際曝光。」

【打工仔辛酸】動物保育員起薪點只得7千元 「陪獅伴虎」高危工作僅獲6百餘元津貼 13年未加過人工，詳見【下一頁


CJ ENM 娛樂媒體廣告方案部執行副總裁李相武表示，很高興能與香港旅遊發展局合作，向喜愛該公司大熱劇集及綜藝節目的觀眾，展示香港的魅力和迷人之處。他指出，CJ ENM 的原創節目已具相當國際影響力，這次合作有利於公司的內容持續走向國際舞台。

【譚仔上市】譚仔國際最愛找星做宣傳 盤點16個合作過的藝人 邊個你至Like?，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：陳詠妍

 

 

廣告 綜藝節目 愛的迫降 媒體 南韓 旅發局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【室內設計】80後情侶擲50萬裝修首個「愛巢」 370呎半世紀唐樓「全爆」 睡房變開放式 廚房充滿復古氣息
【室內設計】80後情侶擲50萬裝修首個「愛巢」 370呎半世紀唐樓「全爆」 睡房變開放式 廚房充滿復古氣息
【新冠肺炎】 挪威周六起取消所有防疫措施　視新冠病毒如同季節性呼吸道疾病
【新冠肺炎】 挪威周六起取消所有防疫措施　視新冠病毒如同季節性呼吸道疾病
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【新股IPO】譚仔國際2217招股第二日孖展認購約16億元 相當於超額認購10.5倍
【新股IPO】譚仔國際2217招股第二日孖展認購約16億元 相當於超額認購10.5倍