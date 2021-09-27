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【職場熱話】公司同事天天加班 打工仔準時下班卻感忐忑 網民：準時收工是美德

理財智慧 18:15 2021/09/27

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準時下班是每一位打工仔的夢想，但無奈天天加班才是生活日常，不知道若你經已完成了手頭上的工作，又會不會選擇準時離開呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己剛返了一份新工作，正了解公司的職場文化中。

樓主返了幾天新工後發現，即使到了下班時間，同事們也不會離開，甚至連收拾物品的準備也沒有，因此樓主在上班的頭兩天也沒有準時離開，而是待上司叫他走，不用等，他才離開。

但如是者過了一排，樓主還是發現公司沒有人會準時離開，每位也在加班，他也曾想過問其他同事，公司是否沒有準時收工的文化，但卻沒有勇氣問，於是他向網民詢問應否準時收工好。

【職場熱話】返工不發一言    辭職後顯露活潑一面   網民：舊同事也能當朋友  【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「完成工作，夠鐘還不走，留在公司扮工？」，「準時收工才是美德，人家要扮OT奴才便由他們吧。」，「我會嘗試帶領準時收工的風氣。」。也有人，指「不要有那麼多內心戲，可以準時走便走。」，「加班只代表工作效率低，不表示勤力。」。

【延伸閱讀】【筍工推介】投推署招聘行政助理 月薪2.3萬元 無要求特別技能  【下一頁

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另有網民，指「曾經見過有同事白天在公司不停聊天，不好好工作，在臨放工前才開始埋頭苦幹，但老闆卻表示欣賞他勤力加班。」。

【職場熱話】有同事想「埋堆」   惟唔識打牌又冇酒量   網民：付點學費學打牌  【下一頁

 

同場加映：【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

 

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責任編輯：關海儀

 

 

 

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