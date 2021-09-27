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【電子消費券】荃灣廣場消費券第二浪獎賞　最高可獲2100元商場贈券

商業 18:16 2021/09/27

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荃灣廣場及新達廣場亦乘勢推出消費券第二浪獎賞，有機會獲得高達2,100元商場贈券。

10月1日（本周五）政府將發放第二期電子消費券，新鴻基地產旗下荃灣廣場及新達廣場亦乘勢推出消費券第二浪獎賞，有機會獲得高達2,100元商場贈券。

【電子消費券】 港鐵商場x AlipayHK　電子優惠券低至1折　兼享15%回贈

荃灣廣場將於10月1日起推出「消費4重賞」，顧客於任何商戶消費滿指定金額，即有機會獲得高達2,100元商場贈券及5倍The Point會員積分。於10月1日至11月14日，於任何商戶以電子貨幣即日消費滿2,000元，即送100元商場贈券。

荃灣廣場將於10月1日起推出「消費4重賞」。

週末及公眾假期更會有加碼優惠，10月1日至10月17日的週末及公眾假期期間，以電子貨幣即日消費滿5,000元，即送500元商場贈券 ，每日有80個名額。若即日消費滿15,000元，更會送1,500元商場贈券，總名額300個。

而新達廣場的「好賞購物月」，就會於10月1日至11月28日逢星期六、日及公眾假期，顧客消費滿指定金額可獲100元優惠券。於任何商戶以電子貨幣即日消費滿2,000元 (超級市場除外)，即送100元特選商戶優惠券，每日30個名額。

新達廣場亦有「好賞購物月」

【電子消費券】AlipayHK 8月交易金額升1.1倍　電子產品交易金額飆升10倍

【電子消費券】新城市廣場加碼迎第二期消費券　斥千萬推廣、購物回贈最高達2600元

責任編輯：葉泳珊

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