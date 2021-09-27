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【業績｜紙業】玖龍紙業全年純利增七成至71億人幣　末期息增五成至39.7仙

股市 17:50 2021/09/27

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玖紙上一財年毛利率增加1.4個百分點至17.6%，主要由於年度產品售價增速。

主要從事紙品生產和銷售的玖龍紙業 （02689） 公布，截至6月底止年度純利增加70.4%至約71億元（人民幣，下同），每股基本盈利增加69.7%至約1.5元人民幣。倘不計及經營及融資活動的匯兌影響，純利增加約52.4%至約67.5億元，主要由銷售收入增加及毛利率增加所帶動。末期息增五成至33.0分（相等於港幣約39.7仙）。

玖紙收入增加19.9%至約615.7億元，主要來源仍為其包裝紙業務（包括卡紙、高強瓦楞芯 紙及塗布灰底白板紙），佔銷售收入約91.5%。期內集團全年銷量增加7.8%至約1650萬噸，由中國業務銷量增加所帶動；中國市場佔玖紙整體收入的92.0%。

官媒早前批評過度包裝，詳見【下一頁】

去年度毛利潤約116.9億元，增加29.5%。毛利率增加1.4個百分點至17.6%，主要由於年度產品售價增速，遠較原料成本快所致。截至6月底，集團造漿（再生漿及木漿）總設計年產能為85萬噸；造紙總設計年產能為1,757萬噸；下游包裝廠總設計年 產能超過14億平方米。

玖紙表示，將落實於湖北荊州、遼寧瀋陽及廣西北海開展漿紙一體化項目計劃，預計2023年年底前為提供超過300萬噸自用木漿產能，屆時產品質量及生產成本更可控。

集團今個財政年度的派息率約28.4%，較上年財政年度減少7.6個百分點。集團淨債務對總權益比率約51.7%。

相關文章：【業績｜紙業】理文造紙半年多賺43%股價彈8%　增派中期息0.15元、周息率逾5.5厘

*紙業股理文造紙 （02314） 點睇？重溫《ET講股通》梁耀康為你分析（Time code：32'25"）*

 

責任編輯︰曾樂詩

港股 業績公布 玖龍紙業（02689） 紙業股 中國 盈喜 派息

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