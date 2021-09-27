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【中國限電】中國多省限電限產波及蘋果、Tesla供應商　台積電：未受影響

股市 17:24 2021/09/27

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【中國限電】中國多省限電限產波及蘋果、Tesla供應商　台積電：未受影響

中國電力供應緊張，多省要求工廠限電限產，波及蘋果（Apple，美：AAPL）、特斯拉（Tesla，美：TSLA）的內地零件供應商。廣東在內多個省份實行限電措施，協調工廠在不同時間生產，外界憂慮，中國限電措施的連鎖反應，會在電子產品生產旺季被放大。

自疫情以來，全球爆發芯片（晶片）短缺，兩家在內地設有廠房的台灣半導體企業－台積電（美：TSM，台：2330）、聯華電子（台：2303）就表示，內地廠房營運如常。

聯華電子表示，蘇州工場正以每月80000個晶圓產能全面開工。聯華電子客戶包括芯片設計商高通。

中國限電主要因應內地加強監管排放，有券商認為做法有利穩定煤價和綠色能源發展，可見【下一頁】

蘋果供應商欣興電子（台：3037）周日表示，因應當地政府電力限制政策，其中3家內地廠房於9月26日中午至9月30日午夜，將會暫停生產。欣興電子為印刷電路板生產商，公司預計其他廠房產能，足以填補停工廠房的供應。

江蘇省為其中一個受限電措施影響的經濟重省，鴻海關連公司－乙盛精密工業（台：5243）表示，崑山廠房從周日至周五停工。蘋果iPhone揚聲器零件供應商康控（台：4943）表示，蘇州工廠須停工5日，會使用存貨來滿足供應。

相關文章：

【內地限電】內地廣東江蘇浙江等多地限電　廣東高耗能企業停電一週

編輯：麥德銘

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