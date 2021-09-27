美國兩大港口人手嚴重不足 部分供應鏈瀕臨中斷

除英國面臨多項供應，美國亦出現供應鏈中斷的情況。美國加州其中一個最繁忙的港口，由於航運延誤，貨車司機、港口及倉庫員工短缺，導致當地貨物不斷積壓，當地港口在大多數日子關閉數小時，每逢周日亦暫停運作。

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美國供應鏈面臨中斷危機，數以萬箱貨櫃堆積在當地最繁忙的三藩市港及加州長灘港。兩個港口負責處理美國超過4分1的進口貨物。但由於船運延誤、以及貨車司機等人手嚴重短缺，有超過60多艘船仍在排隊等待停靠卸貨，擁堵情況已持續3周。

當地港口及其他相關行業人士即使希望連續7日24小時開放港口處理貨物，但由於人手不足，目前已縮短港口開放時間，以及在周日關閉港口，難以達成目標。

據悉，目前港口員工設兩輪上班制，由上午8點至下午4點、下午6點至凌晨3點，碼頭營運商指，可提供5小時通宵加班服務，但費用會貴50%。而多數工人在周末休息，最多只會在周六工作會按加班收費，周日通常會休息，使港口貨櫃擁擠情況無法改善。

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此外，人手短缺亦導致貨物裝載嚴重延誤，多達30%貨櫃未能運送至芝加哥等大型運輸中心。

運動品牌Nike表示，現時把貨物從亞州工廠運送至北美地方需時約80天，運輸時間較疫情爆發前多兩倍、預料在聖誕節可提供售賣的商品大減。

連鎖超市好市多（Costco）亦指，因貨車司機人手短缺，當地無法如期運送紙巾或家具，將限制民眾購買紙巾的數量。而當地人造聖誕樹價格今季亦上漲25%。

責任編輯：郭麗明