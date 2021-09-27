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【恒大3333】滙證：房地產風險貸款可控 較看好國有內銀

股市 17:14 2021/09/27

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市場憂慮恒大風暴將牽連內銀

恒大 （03333） 財困問題仍未解決，市場擔心問題將衝擊內銀資產負債表。滙證發表報告，認為對內銀而言，單計房地產貸款的話問題可控，但監管部門料要下更多功夫以控制風險擴散。

滙證預期，中銀保監會與貸款予恒大的內銀商討潛在重組，而監管部門的立場亦應會影響內銀對是否為恒大提供再融資，或是否為恒大敞口作撥備的決定。現時來看，內銀在第三季內不會為恒大作顯著撥備；如果有大額不良貸款需要確認，較有可能在第四季或之後才發生。

以2020年稅前溢利推算，若內銀要將恒大貸款全數撇帳，預期會造成0%至80%的盈利損失，其中以民生銀行 （01988） 、中信銀行 （00998） 、光大銀行 （06818） 及農行 （01288） 較同業有更高的風險。

滙證看好除了農行以外的四大國有銀行。滙證解釋，交行 （03328） 增加長三角策性地發展，而且受物業掛鈎貸款的影響較小；中行 （03988） 國內資產質素有顯著改善，以及估值低殘；工行 （01398） 及建行 （00939） 則有強勁的資產負債表，加上其與內地地方及中央政府有強勁聯繫。

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港股 中小內銀股 國有內銀股 中國銀行（03988） 交通銀行（03328） 中國光大銀行（06818） 工商銀行（01398） 建設銀行（00939） 農業銀行（01288） 中國恒大（03333）

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