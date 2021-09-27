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【職場熱話】上班遲到早退沒交帶 港媽犯眾憎 網民：炒了她吧！

理財智慧 18:16 2021/09/27

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上班間中遲到請假，實屬正常不過，但近日有網民於網上討論區發文，指自己的同事恃著自己是在職媽媽，因而在公司我行我素，不但經常臨時請假，遲到了更是大條道理指自己沒有錯，因而使樓主不禁問為什麼遲了到還能如此惡。

樓主經歷：

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【職場熱話】 有同事離職派旺旺仙貝   唔係人人有  「咁派法我寧願佢唔派」 網民：有餅你吃就偷笑！下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「現在的人都這麼「串」嗎？」，「炒了她，不然其他同事會有樣學樣。」，「這便叫得寸進尺。」，也有些人，指「所以很明白為甚麼有些公司要「執到正」，就是有太多這類人。」，「都怪上司太好了。」。

另也有網民，指「會不會是那位同事有很重要的項目在手，或能幫公司賺很多錢和有特別技能？不然一定很快會被炒的。」。

 

同場加映：【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

 

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責任編輯：關海儀

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【職場熱話】 打工仔不成文規定 第一份工需最少做滿一年？ 網民：不寫落CV便行了
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