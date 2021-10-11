【恒大3333】恒大三隻美元債利息今到期、涉逾11億　一文看清恒大債券利息到期日

▲ 一文看清恒大債券利息到期日

中國恒大 （03333） 已錯過兩筆美元債的利息支付，寛限期將於本月底到期，同時，由恒大擔保的2.6億元美元債亦於上周五過了寬限期，但市場並未傳出本金已償付的消息。值得留意是，恒大本周一（10日11日）有3隻美元債的利息到期，分別為2022年4月到息、2023年4月到期、2024年到期美元債，料涉及利息合共約1.48億美元（約11.52億港元）。

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圖看恒大債券利息到期日

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據彭博數據顯示，恒大今年有10隻債券的利息需要兌付，分別為9隻美元債及1隻境內債，涉及金額合共約5.7億美元（約42.45億港元）。

外電此前引述知情人士稱，為防範潛在的風險外溢，中國金融監管機構近期發出指示，要求恒大盡力避免美元債剛性違約，但目前沒有跡象表明監管機構為恒大債券兌付提供了任何形式的財務支持。

同時，為了保障優先交樓，據指，內地各地方政府對恒大的資金進出實施集中管理，這令人質疑可否出資支付餘下到期的美元債利息。一旦債券利息在30日寬限期後仍未支付，將會做成交叉違約，即是餘下未到期的債券會即時違約。

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編輯：袁諾曦

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