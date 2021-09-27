【紐元定存】紐元定存最高息10厘 中資大行罕有勁加息

▲ 新西蘭儲備央行於10月6日議息，市料勢加息，而中銀香港巳率先勁加紐元定存息。

本周五（10月1日）已是第4季，在亂市下環球的投資主調是炒收水及加息，專家推許紐元為下季最看好的外幣，主因是憧憬紐央行於10月6日議息勢加息，為率先上調政策利率的較主流外幣。事實上，巿場早已偷步收集紐元，料今年底前可挑戰0.74高位。此外，業界建議對紐元有需要者，宜再伺機開立紐元定期存款，博滙息雙賺，畢竟眼下大小銀行搶閘加紐元定期存款息，最矚目的是，中銀香港 （02388） 早前勁加7天紐元定存年息2.2厘，新息率至10厘，跟星展及集友膺3冠王。同樣，招商永隆及大眾銀行也先後全面加紐元定存息。

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花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢料，未來3個月內紐元兑美元見0.72，6個月至1年報0.69，長線目標0.67。

紐元被看高一線的另一主因是擔心歐美亂局，尤其是德國剛完成大選，民粹派的左傾份子抬頭，市場擔心重提富人稅等，牽制歐元的升幅。陳正犖今午回應查詢指，社民黨贏得德國大選，該行的基本假設仍然是社民黨的Olaf Scholz領導下，組建「紅綠燈」聯盟。自由民主黨FDP和綠黨可能會帶來變化，例如更多的氣候保護投資，有利於商業的稅收改革，放鬆管制、以及更自由的移民，但更有可能的是它們相互抵消。

虛擬銀行人幣定存最高息2.68厘【下一頁】

陳正犖補充，雖然德國新政下不太可能實現財政宏觀穩定、以至組建歐洲財政聯盟，但也不太可能大規模放鬆管制和減稅，或意味德國經濟政策仍以財政保守主義為基礎，並對歐元區財政一體化持謹慎態度。 故此選舉結果未必會刺激歐元兌美元明顯上升，歐元兌美元的3個月目標價為1.2，半年至1年料為1.16，長線目標是1.15。

另一邊廂，美國則憂慮債務上限到期，恐怕累政府停擺。

大新 （02356） 高級經濟師温嘉煒透露，主要商品貨幣中最看好紐元，更視為末季最值博的亮點貨幣，皆因受惠於央行很大機會於第四季率先加息，新西蘭的疫情又逐漸受控，料紐元兌美元由現時至年底的高低位介乎0.69至0.74。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪



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