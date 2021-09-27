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【職場熱話】 打工仔轉行返文職 5天工作但人工減2成 網民：月薪這麼低倒不如不轉行好過

理財智慧 18:17 2021/09/27

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市道不好的時候，便要馬死落地行，不知道大家在找工作時有沒有遇上困難和決擇呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己找工作經已找了快半年，最近找到了一份，但其薪金卻低於預期，而且工作量大，因而向網民詢問意見。

樓主經歷：

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【職場熱話】琴行聘演奏級鋼琴導師  6天工作月薪僅18K  網民：少咗個零 【下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「先做著吧。」，「你都找了五個月的工作了，又不知道你缺不缺錢，唯有勸你先做吧。」，「這個時勢有近30萬人失業, 先做著吧。」，也有人，指「如果沒有金錢壓力便再找另一份，12.5k真是太低了。」，「 你倒不如不要轉行好了。」。

樓主最後也有在討論區留言回應，指「自己這五個月來一直有做兼職，12.5k的月薪只是跟自己剛出社會時差不多，真是太低了，而自己本一心想轉文職，只是沒想過轉行這麼難。」

 

同場加映：【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

 

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責任編輯：關海儀

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