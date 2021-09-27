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【九龍新盤】 KOKO RESERVE樓書面世　示範單位周內開放

股樓投資 17:17 2021/09/27

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市區再有新盤登場，會德豐地產旗下、位於觀塘茜發道對出的新盤KOKO RESERVE已上載樓書，全盤僅82伙，料短期內推出。會德豐地產常務董事黃光耀透露，KOKO RESERVE的示範單位最快周內開放。 

KOKO RESERVE樓書顯示，項目建有一座，提供82伙，標準戶設兩房至四房間隔，實用面積由483平方呎起，至最大1,175平方呎。此外，項目另設少量特色單位。值得留意的是，KOKO RESERVE採用低密度設計，設3梯6伙，自設獨立電梯大堂，私隱度高。發展商早前透露， KOKO RESERVE 以國內投資者、換樓客及東九龍上班客為目標對象。  

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會德豐地產早前透露，KOKO RESERVE以北意大利滑雪度假村為設計藍本，會所加入北意大利元素，讓住客能感受到北意大利的感覺。 

【溫股知新】恒指睇實兩大因素 生科股同你逐隻數

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 KOKO RESERVE 會德豐地產

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