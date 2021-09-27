【HSBC滙豐】滙豐：85%港商業客採數碼化服務　預告中小企API平台將新增更多功能

▲ 滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍（右二）。

HSBC滙豐宣布，旗下專為香港中小企提供服務的API平台「滙豐智滙」，今年底前將增設更多創新功能，包括：自動化的人力資源管理工具、支援資金流預測

的數據分析，以及多項營銷工具和客戶忠誠度方案選項等。目前，超過85%滙豐香港商業客戶，已採用數碼渠道進行日常理財。

「滙豐智滙」（HSBC Smart Solution）供所有滙豐商務「網上理財」用戶免費使用，連接實時銀行戶口數據及多個第三方商業應用程式和工具，助企業簡化日常營運。

目前，滙豐夥拍4個創科企業夥伴—友貨運（FreightAmigo）、ShipAny、聯易融及Sanuker Inc.，提供國際貨運運費比較及增值服務、一站式物流快遞安排、內地商業夥伴的背景調查，以及快速創建聊天機械人的服務。

滙豐又新增「市場脈搏（Market Pulse）」功能，透過大數據分析，把消費和交易數據加以整合，並轉化為營商趨勢，讓中小企更能掌握最新市況以作業務部署。用戶只需簡單步驟，即可查閱超過60個行業的業務表現分析和每月銷售趨勢。該工具更將於今年底進一步提升，擴大分析至表現最佳的子行業、銷售趨勢的地理分佈、線上和線下比例等範疇。

滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍表示，相信加上其他新增簡化工序的功能，平台將為中小企提供更多元化的支援，有助他們在競爭激烈的營運環境中，為未來增長作準備。

相關文章：

【孟晚舟回國】滙豐HSBC、中軟國際升約3% 小米股價曾跌6%、被視為華為事件受惠股

【HSBC滙豐】滙豐穿40元關後再跌 花旗：季績焦點落在回購、滙豐最快第三季績重啟回購（第二版）

【滙豐HSBC】PayMe再拓P2M場景 DON DON DONKI即日起接受PayMe付款

****同場加映****

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!

重溫【ET開市直擊】- 港股唞一唞 美股短綫玩幾手（附Time code）