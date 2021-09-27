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【電子消費券】 港鐵商場x AlipayHK　電子優惠券低至1折　兼享15%回贈

商業 17:00 2021/09/27

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港鐵商場x AlipayHK 網上商店將於9月30日起推出第二浪獎賞優惠大放送。（港鐵提供圖片）

隨著政府將於10月1日發放第二期電子消費券，商場又大推優惠攻勢。 港鐵商場x AlipayHK 網上商店將於9月30日起推出第二浪獎賞優惠大放送，甚至可享15%回贈。

【電子消費券】AlipayHK 8月交易金額升1.1倍　電子產品交易金額飆升10倍

由9月30日起，港鐵商場於AlipayHK 網上商店推出的第二浪獎賞優惠大放送，涵蓋由時尚潮流服飾、餐飲美食至保健護理、美容產品及港鐵商場電子優惠券等。當中，各大人氣品牌及港鐵商場電子優惠券更低至1折起發售。同時，凡於港鐵商場網上商店單次消費滿500元，更送100元港鐵商場電子優惠券。

除了線上優惠外，港鐵商場更帶來加碼驚喜，由10月1日至31日，顧客凡於德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、 綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場的參與商戶單一消費滿2,000元或以上，即可獲合共300元的港鐵商場電子優惠券，共享15%回贈。

【電子消費券】Mira Place商場食買玩加碼優惠　高達200%現金券回贈

【電子消費券】商場盼延續消費浪潮　一文看清各大商場最筍優惠 (不斷更新)

責任編輯：葉泳珊

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