【職場熱話】 打工仔不成文規定 第一份工需最少做滿一年？ 網民：不寫落CV便行了

每個人都想找一份適合自己的工作，但當發現工作不適合自己時，大家又會不會立即辭職呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己一直認為第一份工要返滿一年以上是不成文規定，但無奈自己返了一個月工後發現不適合，於是便辭職，而臨走前老闆卻指自己剛畢業時的工作，也只是做了一、兩個月，樓主因而感到困惑，向網民詢問第一份工應否返一年以上。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「 不把只做了一、兩個月的工作寫落CV不就行了嗎？」，「 那一份工人工高福利好便選那一份。」，也有人，指「人人經歴也不同，你當參考便好。」，「若一份工作沒前途，又學不到東西，便真的很難做夠一年了。」。

另有網民指，自己不會請轉工太頻繁的人，因為請一個人本身就很麻煩，要得到上層的批准和認同，程序複雜，又要給予訓練，若剛教會他工作上的事情便走，那些複雜的招聘程序又要再來一次，太煩了。

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責任編輯：關海儀