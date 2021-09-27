  • 30°C
香港時間 : 2021927日 (一) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】 打工仔不成文規定 第一份工需最少做滿一年？ 網民：不寫落CV便行了

理財智慧 18:17 2021/09/27

分享：

每個人都想找一份適合自己的工作，但當發現工作不適合自己時，大家又會不會立即辭職呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己一直認為第一份工要返滿一年以上是不成文規定，但無奈自己返了一個月工後發現不適合，於是便辭職，而臨走前老闆卻指自己剛畢業時的工作，也只是做了一、兩個月，樓主因而感到困惑，向網民詢問第一份工應否返一年以上。

樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【職場熱話】難忍邋遢同事劣行  打工仔吐苦水   網民：眼見唔到的更加污糟 【下一頁

 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「 不把只做了一、兩個月的工作寫落CV不就行了嗎？」，「 那一份工人工高福利好便選那一份。」，也有人，指「人人經歴也不同，你當參考便好。」，「若一份工作沒前途，又學不到東西，便真的很難做夠一年了。」。

另有網民指，自己不會請轉工太頻繁的人，因為請一個人本身就很麻煩，要得到上層的批准和認同，程序複雜，又要給予訓練，若剛教會他工作上的事情便走，那些複雜的招聘程序又要再來一次，太煩了。

 

同場加映：【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀

 

 

 

畢業 編輯 網上討論區

上一篇文章

【職場熱話】 打工仔轉行返文職 5天工作但人工減2成 網民：月薪這麼低倒不如不轉行好過

下一篇文章

【職場熱話】上班遲到早退沒交帶 港媽犯眾憎 網民：炒了她吧！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【室內設計】80後情侶擲50萬裝修首個「愛巢」 370呎半世紀唐樓「全爆」 睡房變開放式 廚房充滿復古氣息
【室內設計】80後情侶擲50萬裝修首個「愛巢」 370呎半世紀唐樓「全爆」 睡房變開放式 廚房充滿復古氣息
【新冠肺炎】 挪威周六起取消所有防疫措施　視新冠病毒如同季節性呼吸道疾病
【新冠肺炎】 挪威周六起取消所有防疫措施　視新冠病毒如同季節性呼吸道疾病
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【新股IPO】譚仔國際2217招股第二日孖展認購約16億元 相當於超額認購10.5倍
【新股IPO】譚仔國際2217招股第二日孖展認購約16億元 相當於超額認購10.5倍