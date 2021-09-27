▲ 【巨災債券】中銀保監鼓勵內險企業赴香港發行「巨災債券」

中銀保監發布《關於境內保險公司在香港市場發行巨災債券有關事項的通知》，支持境內保險公司在香港市場發行「巨災債券」，轉移地震、颱風、洪水等自然災害事件或突發公共衛生事件帶來的巨災風險損失。中銀保監指出，有關做法有利形成多層次巨災風險分擔機制，支持香港金融中心建設具有重要意義。

中銀保監表示，通知為5大內容作出規定，包括

1. 明確巨災債券的適用範圍在地震、颱風、洪水等自然災害事件或突發公共衛生事件

2. 地震、颱風、洪水等自然災害事件或突發公共衛生事件

3.明確SPI可作為特殊保險公司進行再保險登記並接受保險公司分出的巨災風險，豁免評級、資本金、償付能力等相關監管要求

4. 明確保險公司應嚴格遵守境內及香港相關法律，加強法律、信用等風險管控，確保巨災債券發行合法、合規、安全

5. 明確保險公司發行巨災債券的資訊報告要求

河南鄭州年內發生突發水災，中銀保監於7月曾公告，指引內險公司增加投資在自然災害保險，提升公眾對相關災害保險風險，在國家緊急事件反應中擔當更重要角色。

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編輯：麥德銘

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