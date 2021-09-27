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【遊戲規則】一文看盡 14隻本港地產股 中港住宅資產佔比一覽

股樓投資 21:09 2021/09/27

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向來被視為穩健投資的本港地產股，近期也出現一定波動。皆因市傳本港地產商被告知「遊戲規則已變」，要加快解決本港房屋供應問題，對位處高位的本港樓價構成壓力。加上中國恒大(03333)爆發債務危機，令內地樓市走勢面臨不明朗因素，由於不少本港發展商皆有發展內地住宅項目，有關股份在中港業務正同時面對政策風險。

【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕  詳情請看【下一頁

滙豐近日列出14隻本港地產股各自的資產價值佔比分布。從有關數據可總結，若該地產股的本港及內地住宅資產價值佔比，所面對的政策風險也較高。當中5隻本港地產股，完全未參與兩地住宅項目發展，風險相對較低。

本港地產股住宅資產佔比一覽：

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【大行點睇】里昂建議續聚焦具持續高增長潛力物管股　首選5大股份   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

恒基地產（00012） 港股

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