【遊戲規則】一文看盡 14隻本港地產股 中港住宅資產佔比一覽

向來被視為穩健投資的本港地產股，近期也出現一定波動。皆因市傳本港地產商被告知「遊戲規則已變」，要加快解決本港房屋供應問題，對位處高位的本港樓價構成壓力。加上中國恒大(03333)爆發債務危機，令內地樓市走勢面臨不明朗因素，由於不少本港發展商皆有發展內地住宅項目，有關股份在中港業務正同時面對政策風險。

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滙豐近日列出14隻本港地產股各自的資產價值佔比分布。從有關數據可總結，若該地產股的本港及內地住宅資產價值佔比，所面對的政策風險也較高。當中5隻本港地產股，完全未參與兩地住宅項目發展，風險相對較低。

本港地產股住宅資產佔比一覽：

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