【人幣定存】虛擬銀行人幣定存最高息2.68厘 季結前加息戰愈演愈烈

▲ 富融今天勁加3個月人民幣息0.28厘、至2.68厘，為2大高息。

人民幣搶存戰激鬥連場，今天（9月27日）暫有兩間中小行勁加人民幣定期存款息，包括港交所 （00388） 、工銀亞洲及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）大幅上調3個月人幣定存年息0.28厘，新息率至2.68厘。同日，大眾銀行更全面調高短中長息，當中3個月、半年及一年人幣定存年息齊升0.15厘，劃一報2.3厘。

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專家預期，加息搶存戰將愈演愈烈，畢竟季結將至，疊加內地7天黃金周長假在即，令中港銀根緊絀，遂料大小行全方位搶存備戰。

至於下半年首次加息的富融，3個月人幣定存年息現以2.68厘，晉級第2大高息王，稍輸給星展冠絕全城的2.7厘。而綜觀今天3個月、半年及一年的離岸人民幣拆息皆報3.29厘，凸顯大小行在牌面上未至於蝕息搶存。

半年港元定存最高息0.8厘【下一頁】

不過，印度ICICI銀行卻狠劈3個月或以上人幣定存年息1.65厘，新息率乍現0.25厘低位。分析相信或跟中印關係有關，可能高息吸存乏出路，而外電指印度最近有巨無霸IPO禁中資參與。

展望人民幣後向，ING亞洲首席經濟師彭藹嬈今早回應本報查詢指，料在岸價兌美元在第3季見6.55，第4季及年底目標價料為6.7。

另方面，信銀國際旗下「跨境理財通」蓄勢起動，與母行聯動滿足客戶跨境理財需求。 中信銀行（國際）執行董事兼副行政總裁簡吳秋玉指，信銀國際與母行中信銀行緊密協同，開發系統及流程，各方面的工作包括雙向開立戶口、交易操作、額度管理、訂定產品等準備就緒。

簡太續指，跨境理財通是中港互聯互通的另一重要里程碑，亦為信銀國際帶來前所未有的發展機遇。憑藉與母行緊密聯動的優勢，以及跨境銀行服務經驗，信銀國際目標成為『跨境理財通』首批試點銀行，為客戶提供多元化及便捷的最優越跨境綜合金融及理財方案，進一步擴大於大灣區的競爭優勢，與客戶一起抓緊投資機遇。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪



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