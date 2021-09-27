【異動股】 融創中國爆流動性危機 傳子公司向地方政府尋求援助

繼中國恒大（03333）後，再有內房爆發流動性危機！據外媒引述融創中國（01918）旗下紹興子公司的一封信件顯示，公司流動性遭遇障礙和困難，向紹興市政府尋求援助。消息拖累融創股價一度跌近一成，低見12.9元，收報12.96元，仍跌9.4%，成交額8.8億元。

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有關信件披露，自6月3日以來，紹興多次推出樓市調控政策，調控力度非常大，導致龐大的自住群體，尤其是改善客戶在該次調控中失去購房資格。同時，政策和環境急劇變化，嚴重打亂企業經營節奏，並對今年房地產銷售趨勢並不樂觀，懇請政府給予政策上的專項支持。信件更指出，公司8月在當地的新盤開售至今，每星期只賣出一兩套房，僅回籠2億多元（人民幣，下同），但投入的資金達77億元，令公司流動性有很大困難。

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記者：郭秀慧