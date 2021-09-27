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【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕

股樓投資 20:09 2021/09/27

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內房中國恒大(03333)的債務危機續於市場發酵，至今仍未有平息跡象，亦令人想起13年前美國投資銀行雷曼兄弟倒閉引發全球金融海嘯。不過，諾貝爾經濟學獎得主克魯明認為，恒大事件還未到中國的「雷曼時刻」，但可能是泡沫爆破危機將至的前兆。恒大今日反彈8%，收報2.55元。

【恒大危機】 一文看盡 43隻本港內房股 「三道紅線」達標情況  詳情請看【下一頁

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克魯明在其《紐約時報》專欄中指出，目前普遍認為恒大並非另一個雷曼，因為衍生出現的衝擊皆可控，但他個人認為，這亦不表示一切會安然無事，恒大危機顯示中國很可能正經歷「Babaru時刻」。「Babaru」是日文的外來語，音譯自英文的「Bubble」(泡沫)。克魯明指出，日本的資產泡沫爆破並未導致金融崩潰，但導致經濟表現長期疲弱。許多觀察家最初認為，日本經濟增長乏力是因為之前前「金融超載」(Financial　Excess)的後遺症所致，即日本企業過度舉債或銀行背負太多違約貸款，然而，經濟持續疲弱至今，當中反映了一個主要現象，就是日本生育率與移民人口偏低，導致日本成年勞動人口自1990年代以來迅速下滑。

中海油擬回歸A股上市 集資350億元人幣 全日大升5%   詳情請看【下一頁

克魯明補充，中國現況與日本不大相同，但整體經濟情況卻有一點與當年日本泡快將爆破時非常相似。首先，中國人口結構愈來愈像日本。勞動力人口在2015年到達頂峰，儘管已廢除了一胎政策，但仍無法扭轉人口下降的趨勢；其次，就像當年泡沫年代的日本，中國經濟亦嚴重失衡，在消費者支持疲弱的同時，投資水平卻極高(佔GDP的40%)。他解釋，投資者佔比偏高，對一個人口快速增長、技術進步追趕富國的經濟體而言或許是合理的，但中國人口結構已非快速增長，整體技術水平仍落後於西方及日本，生產力增長亦在趨緩，這意味投資回報將會遞減。

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撰文 : 李尚毅

中國恒大（03333） 港股

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