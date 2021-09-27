  • 31°C
香港時間 : 2021927日 (一) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中海油擬回歸A股上市 集資350億元人幣 全日大升5%

股樓投資 17:26 2021/09/27

分享：

再有大型中資企業計劃回歸A股。內地三大油公司之一的中海油（00883）公布，擬發行人民幣股份於上海證券交易所主板上市，建議首次發行不超過26億股人民幣股份，佔擴大股本約5.5％，而該集團及主承銷商可行使超額配股權，超額配發最多為發行初始規模15％的人民幣股份，即發行人民幣股份總數為29.9億股，佔擴大股本約6.28％，而募集資金用於投資涉350億元人民幣。中海油全日大升半成，收報8.48元。　

【恒大危機】恒大汽車承認資金嚴重短缺 正洽售部分養生谷項目及海外資產 若無進展勢影響恒馳量產   詳情請看【下一頁】　　

該集團指，每股定價將採用通過向網下投資者詢價等方式確定，而集資所得用於投資8個項目共300億元人民幣，餘下50億元人民幣用於補充流動資金。該集團指，發行人民幣股份將通過股本融資進入內地資本市場，並改善資本結構，提升企業形象、更好地滿足資本支出需求和拓寬籌資渠道等。有關建議需待股東批准。

大和認為，雖然中海油發行A股價格料對H股呈現溢價。惟考慮到美國制裁風險，仍對該股構成壓力。該行重申中海油跑贏大市的評級，目標價9元。

【騰訊700】騰訊傳近日申請 近百個「元宇宙」商標   詳情請看【下一頁

同場加映  【溫股知新】恒指睇實兩大因素 生科股同你逐隻數

 

撰文 : 李尚毅

中海油田服務（02883） 港股

上一篇文章

火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素

下一篇文章

【九龍新盤】 KOKO RESERVE樓書面世　示範單位周內開放
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】 挪威周六起取消所有防疫措施　視新冠病毒如同季節性呼吸道疾病
【新冠肺炎】 挪威周六起取消所有防疫措施　視新冠病毒如同季節性呼吸道疾病
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【室內設計】80後情侶擲50萬裝修首個「愛巢」 370呎半世紀唐樓「全爆」 睡房變開放式 廚房充滿復古氣息
【室內設計】80後情侶擲50萬裝修首個「愛巢」 370呎半世紀唐樓「全爆」 睡房變開放式 廚房充滿復古氣息
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【新股IPO】譚仔國際2217招股第二日孖展認購約16億元 相當於超額認購10.5倍
【新股IPO】譚仔國際2217招股第二日孖展認購約16億元 相當於超額認購10.5倍
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股
【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股