中海油擬回歸A股上市 集資350億元人幣 全日大升5%

再有大型中資企業計劃回歸A股。內地三大油公司之一的中海油（00883）公布，擬發行人民幣股份於上海證券交易所主板上市，建議首次發行不超過26億股人民幣股份，佔擴大股本約5.5％，而該集團及主承銷商可行使超額配股權，超額配發最多為發行初始規模15％的人民幣股份，即發行人民幣股份總數為29.9億股，佔擴大股本約6.28％，而募集資金用於投資涉350億元人民幣。中海油全日大升半成，收報8.48元。

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該集團指，每股定價將採用通過向網下投資者詢價等方式確定，而集資所得用於投資8個項目共300億元人民幣，餘下50億元人民幣用於補充流動資金。該集團指，發行人民幣股份將通過股本融資進入內地資本市場，並改善資本結構，提升企業形象、更好地滿足資本支出需求和拓寬籌資渠道等。有關建議需待股東批准。

大和認為，雖然中海油發行A股價格料對H股呈現溢價。惟考慮到美國制裁風險，仍對該股構成壓力。該行重申中海油跑贏大市的評級，目標價9元。

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