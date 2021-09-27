【ESG】晉達：未有對氣候變化採取行動是人類面臨最大的風險

2021年夏天出現破紀錄的熱浪、毀滅性的水災及山火，清晰地描繪出氣候變化的真實情 況。這個季節提醒我們氣候危機幾乎未被解決，而且顯然世界各國均迫切地需要有更多作 為。這亦意味著應對這個問題也為我們提供可觀的增長機遇。世界經濟論壇的全球風險報告第 16 版再次提醒我們，未有對氣候變化採取行動是人類面臨最大的風險。事實上，這不僅是影響最大的風險，亦是可能性最高的風險。

聯合國政府間氣候變化專門委員會 （IPCC） 剛發表第六次評估報告，指出科學證實了所有人憂慮的情況成為事實——人類對全球暖化產生「明確」的影響，氣候系統廣泛而迅速的變 化經已開始。每升溫 0.1 度均有嚴重影響，除非在全球經濟體減碳方面採取急切行動，否則本世紀的全球升溫（與工業化前水平相比）將超過攝氏1.5度甚至2度。這兩份報告的調查結果令人震驚，同時亦強調我們需要迅速採取行動。

在簽署巴黎協定 （COP21） 五年後，政治領袖承諾透過國家自定貢獻 （NDC） 以控制溫室氣體排放，當中多個國家的NDC即將更新，領導人需要在COP26 前作出承諾。今年 2 月發布的聯合國中期綜合報告指出，多個地區的承諾及NDC不夠進取，2010 年至 2030 年的排放量可能僅減少 0.5%，而這百分比應接近 45%。因此，當臨近 COP26，我們期望在全球多國看到更多正面消息和聲明。

大量的千載難逢投資機遇

經濟運作方式的巨大轉變，意味著我們將擁有一個罕見的投資機會，以支持所需的大幅轉變。最新的國際能源署（IEA） 報告強調，至2030年，風能、太陽能及可再生能源的產能需要較目前增加四倍。該報告亦指出，路上行駛的電動車數目需要在2030年前增加18倍，而電動車的電池年產量則需要增加41倍。

這意味著必須在這些領域上投入大量資金，而焦點亦需要轉向可持續的供應鏈。該報告進一步指出，若期望達到淨零碳排放，在2030年前需要花費超過 4 萬億美元——與過去數年花費的略低於 1 萬億美元相比大幅增長。可否透過飲食方式達至淨零碳排放？

晉達資產管理相信這為投資者提供令人興奮、千載難逢的長線結構性增長機遇。需要強調的重要一點是，IEA報告僅專注於能源系統，而該系統約佔全球碳排放量的三分之二。我們認為仍有其他領域需要優先考慮，其中之一就是食物的未來。

到2050年，全球人口預計將增至90億。為滿足人口增長的需求，糧食產量將需要增加70%。更重要的是，我們需要以具碳效率的方式實現這一目標，使用更少的土地及面對越來越嚴峻的環境情況。全球近20%的碳排放來自食用的

「生長物」——無論是植物或動物——而明顯地農業、畜牧業及供應鏈迫切地需要大規模轉變，促使全球此行業進行減碳。

肉類減碳是集團進行的重大研究領域之一

肉類減碳是我們進行的重大研究領域之一，在以植物及分子蛋白製造的肉類中發現龐大的增長潛力，原因是與在肉類供應鏈中所要替代的產品相比，它們的碳排放量顯著較低。我們預計到2035年，這個市場可能會從目前的數百億美元增長到超過3,000億美元。

其他投資機會包括用於植物及分子蛋白肉類替代品的天然產品及酶，以及生物化學品及生物表面活性劑。這些產品的生產商協助多個不同的行業取代石油化學產品，例如，在種植食用植物時，使用天然產品來提高作物產量及資源效率。維持當前的農業、基建、城市規劃、土地使用及經濟發展形式並不負責任，甚至不可行。全球氣候變化行動為政治領袖帶來壓力，要求他們採取行動並以前所未有的方式應對氣候危機，而他們在COP26前的承諾將是未來十年各國應對氣候危機是否有效的關鍵。

我們衷心期望最近報告的調查結果可激發更迅速的政治行動，並使投資行業確信，了解資本流動如何幫助解決氣候危機將是我們這一代人最重要的行動。更重要的是，實現淨零碳排放轉型不僅對地球有利，同時亦為公司和投資者創造機會。

****同場加映****

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