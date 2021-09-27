【創科人才】科技園人才培訓計劃開鑼　12名學員將開展 24 個月全職科研工作

▲ 2021 年「明日創科領袖培訓計劃」已於8月份開始為期兩個月的實習。（香港科技園公司提供圖片）

香港科技園公司公佈 2021 年「明日創科領袖培訓計劃」（Technology Leaders of Tomorrow Programme，或稱 TLT 計劃）的新一屆學員名單。12名創新科技精英均為本地及海外大學的近屆畢業生，包括英國劍橋大學和新加坡南洋理工大學，擁有科學和工程相關科目的學士、碩士或博士學位。

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TLT 2021計劃除了與園區夥伴企業合作之外，亦首次與科學園以外的公司合作，為學員帶來涵蓋人工智能及機械人技術、生物醫療科技、數據及智慧城市以及金融科技四個領域的工作機會。本年度的合作公司包括FreightAmigo、建順資訊科技、 普銳醫療、商湯科技、 Speechless Financial Technology (Apoidea)、TCL 以及香港機場管理局等。

12 名參加者已於8月在科技園公司開展為期兩個月的實習。參加者亦有參觀香港的研發中心及科技園夥伴企業，並與科技獨角獸（包括商湯科技及思謀科技）的科研領袖代表對談，和與科技園公司的管理團隊交流，親身接觸及了解本地的創科生態圈。 當中的「創新挑戰」培訓項目， 讓學員於科技園公司的創新斗室（InnoCell）住宿一星期，在該智慧生活及共創空間內，模擬成一家初創科技公司創科團隊，共同開創一個解決現實難題的方案。

完成為期2個月的實習後，學員將加入合作公司成為正職員工，接受在職培訓，開展另外 24 個月全職科研工作，以累積實際工作技能和經驗。合作公司亦會為學員制訂全面的發展計劃，並安排專門的導師提供指導及反饋，而科技園公司則會協助進行中期和最終評估，以評核合作公司和學員在整個計劃中的參與和成效。

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責任編輯：葉泳珊