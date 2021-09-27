  • 32°C
香港時間 : 2021927日 (一) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】北水ESG基金集資突破2000億元 表現跑贏主動權益基金

Hot Talk 16:02 2021/09/27

分享：

北水ESG基金大爆發，逾182隻產品的集資總額高達2200億元。

內地ESG（環境、社會及管冶）基金跑贏主動權益產品，今年平均回報達14.81%。內地媒體引述Wind的最新數據，截至上周六（9月25日），全市場與低碳、環保、又或責任投資相關的ESG基金大爆發，迄今已成立182隻，累積集資總額突破2000億元（人民幣，下同），達2200億元。此外，另有8隻新基金正在發行。在A股持續震盪下，ESG基金的整體表現不俗，平均收益達14.81%，不僅遠超上證指數、深證成指、滬深300等主要指數，也跑贏主動權益基金的平均年内收益5.85%。

當中表現最好的是創金合信氣候變化基金，年内回報66.93%。排第2是工銀瑞信生態環境產品，回報也超逾60%、達到61%。此外，國泰中證環保產業50ETF、長信低碳環保行業量化、農銀滙理新能源主題、鵬華中證内地低碳經濟ETF、申萬菱信中證環保產業等9隻基金的收益也超逾50%。至於其他投資成績處於中上游水平者，亦以穩健均衡為主。

中資大行搶攻ESG商機【下一頁

不過，另有44隻ESG基金為負收益，15隻跌幅超逾5%，3隻逾10%，平均跌幅3.89%。其中，跌幅最慘烈更達12.74%，令冠軍基金及包尾者的回報相差高達80個百分點，但仍遠低於主動權益基金的119個百分點。

創金合信ESG責任投資基金經理王鑫表示，當前ESG基金主要由新能源、綠色、以及節能環保的行業主題為主，當中又以新能源行業表現最出色，受惠碳達峰及碳中和政策，促使ESG基金成為今年的大贏家。

值得注意的是，ESG基金雖成新寵，但ESG投資仍處於起步階段，面臨考驗。內媒引述Wind指，在182隻已成立ESG基金中，當中屬於純ESG基金僅24隻，且9成以上純ESG基金為2019年後才成立，長線成績較欠奉。

業界亦關注如何規避投資風險，例如一些出現責任事故、污染事件的企業，其ESG評級較低，可惜，内地對企業的ESG評級缺乏統一標準，亟待接軌國際、符合國情的ESG評級體系出現。

綠色金融產品熱潮席捲全球【下一頁

創金合信的王鑫也說，目前ESG投資仍是通過行業層面作ESG投資理念，較少涉及公司的ESG評級，且主要納入環境因素（E）的考察，卻對社會責任（S）和公司治理（G）涉獵較少。事實上，除了企業的綠色程度，社會責任和管治對企業的長期發展同樣重要。内地投資者雖已形成ESG投資理念的價值觀，但要形成系統性的投資策略和方法，還需要建立標準的評估工具、評估方法和可靠的數據來源。

王鑫分析，ESG基金的投資策略可大致劃分為正向篩選、負向剔除、以及可持續發展等。正向篩選是在ESG評級基礎之上，選擇高於同類平均水平的行業或公司進行投資。負向剔除是將ESG評級分數較低者，即呈現尾部風險的行業和公司剔除。今年由於雙碳政策關注度高，故側重於新能源的主題基金表現較好。

更多【北水大時代】文章

相關文章：【ESG】長勝ESG基金揸重比亞迪 長線投資成績標青

【ESG】中電承諾2040年淘汰所有燃煤發電資產　2050年實現淨碳排放　

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

****同場加映****
登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!
重溫【ET開市直擊】-港股唞一唞 美股短綫玩幾手（附Time code） 

 

碳中和 港股通 港股 ESG 基金

上一篇文章

【港股市況】恒生指數反覆升16點　中海油升半成、恒大升8%（不斷更新）

下一篇文章

【恒大3333】恒大風暴蔓延　有信託需自掏腰包還款予大戶投資者
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】恒大汽車深夜宣布財困　若未能引入戰投或出售資產　對恒馳量產存重大負面影響
【恒大3333】恒大汽車深夜宣布財困　若未能引入戰投或出售資產　對恒馳量產存重大負面影響
【人幣定存】南商加人民幣半年定存息、全城第二高　人行央票超購近5倍吸金額創今年高
【人幣定存】南商加人民幣半年定存息、全城第二高　人行央票超購近5倍吸金額創今年高
【香港男神】聚餐合照曝光　新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？（多圖）
【香港男神】聚餐合照曝光　新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？（多圖）
【恒大3333】恒大起家融資曾達19.5厘　玩盡融資擴張逾十年
【恒大3333】恒大起家融資曾達19.5厘　玩盡融資擴張逾十年
【高息股攻略】四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘？
【高息股攻略】四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘？
【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持