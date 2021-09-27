【ESG】北水ESG基金集資突破2000億元 表現跑贏主動權益基金

▲ 北水ESG基金大爆發，逾182隻產品的集資總額高達2200億元。

內地ESG（環境、社會及管冶）基金跑贏主動權益產品，今年平均回報達14.81%。內地媒體引述Wind的最新數據，截至上周六（9月25日），全市場與低碳、環保、又或責任投資相關的ESG基金大爆發，迄今已成立182隻，累積集資總額突破2000億元（人民幣，下同），達2200億元。此外，另有8隻新基金正在發行。在A股持續震盪下，ESG基金的整體表現不俗，平均收益達14.81%，不僅遠超上證指數、深證成指、滬深300等主要指數，也跑贏主動權益基金的平均年内收益5.85%。

當中表現最好的是創金合信氣候變化基金，年内回報66.93%。排第2是工銀瑞信生態環境產品，回報也超逾60%、達到61%。此外，國泰中證環保產業50ETF、長信低碳環保行業量化、農銀滙理新能源主題、鵬華中證内地低碳經濟ETF、申萬菱信中證環保產業等9隻基金的收益也超逾50%。至於其他投資成績處於中上游水平者，亦以穩健均衡為主。

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不過，另有44隻ESG基金為負收益，15隻跌幅超逾5%，3隻逾10%，平均跌幅3.89%。其中，跌幅最慘烈更達12.74%，令冠軍基金及包尾者的回報相差高達80個百分點，但仍遠低於主動權益基金的119個百分點。

創金合信ESG責任投資基金經理王鑫表示，當前ESG基金主要由新能源、綠色、以及節能環保的行業主題為主，當中又以新能源行業表現最出色，受惠碳達峰及碳中和政策，促使ESG基金成為今年的大贏家。

值得注意的是，ESG基金雖成新寵，但ESG投資仍處於起步階段，面臨考驗。內媒引述Wind指，在182隻已成立ESG基金中，當中屬於純ESG基金僅24隻，且9成以上純ESG基金為2019年後才成立，長線成績較欠奉。

業界亦關注如何規避投資風險，例如一些出現責任事故、污染事件的企業，其ESG評級較低，可惜，内地對企業的ESG評級缺乏統一標準，亟待接軌國際、符合國情的ESG評級體系出現。

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創金合信的王鑫也說，目前ESG投資仍是通過行業層面作ESG投資理念，較少涉及公司的ESG評級，且主要納入環境因素（E）的考察，卻對社會責任（S）和公司治理（G）涉獵較少。事實上，除了企業的綠色程度，社會責任和管治對企業的長期發展同樣重要。内地投資者雖已形成ESG投資理念的價值觀，但要形成系統性的投資策略和方法，還需要建立標準的評估工具、評估方法和可靠的數據來源。

王鑫分析，ESG基金的投資策略可大致劃分為正向篩選、負向剔除、以及可持續發展等。正向篩選是在ESG評級基礎之上，選擇高於同類平均水平的行業或公司進行投資。負向剔除是將ESG評級分數較低者，即呈現尾部風險的行業和公司剔除。今年由於雙碳政策關注度高，故側重於新能源的主題基金表現較好。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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