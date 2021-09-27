▲ 【恒大3333】恒大風暴蔓延 有信託需自掏腰包還款予大戶投資者

恒大集團 （03333） 欠債累累，外電引述消息人士指，恒大未能兌付部分透過影子銀行出售的投資基金，估計成千上萬購買恒大投資產品的中國家庭將被捲入這場危機之中，而部分貸款予恒大的信託已自掏腰包，代替恆大償還款項予富有客戶。

《彭博》報道指，目前未知恒大拖欠多少資金，也沒有證據顯示信託機構會將恒大延遲付款的風險，轉嫁給購買與恒大相關固定收益產品的客戶。

報道指，恒大已拖欠支付散戶投資者出售規模400億元人民幣的現財產品，引發全國範圍的抗議行動，間接對中央構成壓力，一旦風波蔓延至3萬億美元以上規模的信託機構，將拖累更多投資者陷入風險，同時隨著影子銀行退出，也威脅到這個房地產行業最大的非銀行資金來源。

報道引述Poseidon Capital Group創始合夥人James Feng認為，中國政府將把社會穩定視為優先考慮之一。報道又引述資料指，恒大近年透過信託機構向大戶投資者及機構出售高收益產品，單在今年第四季需兌付償還18億美元，明年更有40億美元的產品即將到期。

截至2019年底，恒大與內地68家信託公司中的大部分有業務往來，佔其融資總額的41%。

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編輯：李哲毅

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