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【濠賭股】 澳門黃金周前收緊疫情防控 10月賭收料受挫

股樓投資 16:21 2021/09/27

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「十一」黃金周將至，原本澳門博彩及旅遊業界寄望內地訪客重臨，惟澳門日前發現確診個案，澳門政府隨即收緊疫情防控措施，市場普遍憂慮博彩業將大受影響，拖累濠賭股今日（27日）涯沽。

龍頭股金沙中國（01928）一度跌5%，低見14.7元，收報14.86元，跌4%；銀河娛樂（00027）低見38.6元，一度跌4.1%，收報38.8元，跌3.6%。美高梅中國（02282）更跌逾一成，收報4.9元，跌10.4%；新濠國際（00200）收報8.99元，跌9.5%。

摩通對濠賭股最新投資評級及目標價﹕

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澳門政府因應有隔離酒店近日發現3宗新冠病毒確診個案，由上周末（25日）下午3時起至本周二（28）下午3時，進行為期3日的全民檢測。據《澳門日報》報道，澳門特區社會文化司司長歐陽瑜表示，正在不斷研判，包括紅、黃碼區的核檢情況，並指新一波疫情肯定影響未來一周的「十一」黃金周檔期，將視乎排查結果才決定是否採取進一步措施。市場關注會否關閉賭場及娛樂場所。

花旗發表報告指，預計澳門的防疫強化措施將持續到10月中旬，即意味著通常在「十一」黃金周期間出現的季節性賭收回升在今年不太可能發生。

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記者：郭秀慧

新濠國際（00200） 美高梅中國（02282） 金沙中國有限公司（01928） 博彩 銀河娛樂（00027）

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