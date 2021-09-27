【ET講股通】梁耀康：航運股急插　也中政策地雷？（附Time code：第二版︰加入文字內容）

港股今早低開後，恒生指數一度升超過200點，觸及24500點，惟升幅逐步消化，臨近尾市現掉頭下跌。值得留意，航運股全綫急跌超過一成，也中政策地雷？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

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00：00 - 港股市況速覽 沉底格局未變

01：13 - 航運股急插原因何在

03：59 - 航運股股價失支持宜先走：談中遠海控 （01919） 、太平洋航運 （02343） 、東方海外 （00316）

08：40 - 油股強勢可持續？中海油 （00883） 、中石油 （00857） 、中石化 （00386）

11：53 - 中海油服 （02883） 可小注買入

17：30 - 觀眾問股：建行 （00939） 可吼位買嗎？

22：40 - 觀眾問股：小米 （01810） 26.8元有貨可以加注嗎？

25：08 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 165元買應怎操作

28：04 - 觀眾問股：特步國際 （01368） 前景如何

29：54 - 觀眾問股：洛陽鉬業 （03993） 5.52元買應減持？

32：25 - 觀眾問股：理文造紙 （02314） 跟得過嗎？

34：38 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 前景點睇

35：55 - 觀眾問股：中國鋁業 （02600） 前景點睇

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恒指全日收報24208點，升16點，大市總成交1,489億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，受累A股偏軟，港股先升後跌，維持後抽過後恐再尋底的判斷。

市場焦點為航運股，中遠海控 （01919） 跌14.3%至12.08元，太平洋航運 （02343） 跌10.8%至3.62元，東方海外 （00316） 跌10%至142.4元。國際航運指數續在高位運行，跌市相信主要是受到內地政策影響，包括能耗雙控將打擊貨物出口等，尤其是年底為歐美消費旺季。後市還看市場如何消化相關政策信息。

周期股大上大落，頂部往往突然而至，故一定要嚴守止賺止蝕。技術走勢上，中遠海控、東方海外皆失守前浪底支持，宜減磅。

淡市吼石油及油服股

另一焦點為石油股，走勢相對強勁，中海油 （00883） 升5.1%至8.48元。事實上，恒指近月表現不濟，但「三桶油」明顯跑贏大市。多國經濟復甦漸上軌道，與疫情共存開始成為常態，對石油的需求持續增加。淡市下，石油股可留意。

較進取者，可考慮小注買中海油服 （02883） ，股價升0.6%至6.97元，止蝕位用6.41元，先上望8.2元，再下一級看10元。惟要留意，若美股未能重展升浪，油價恐亦將受壓，繼而拖累石油股及油服股。

【「ET講股通」問股環節，包括︰建行、小米、阿里巴巴、特步、洛陽鉬業、理文造紙、中遠海控、中鋁︰立即觀看】

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