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【ET講股通】梁耀康：航運股急插　也中政策地雷？（第二版︰加入文字內容）

股市 17:09 2021/09/27

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港股今早低開後，恒生指數一度升超過200點，觸及24500點，惟升幅逐步消化，臨近尾市現掉頭下跌。值得留意，航運股全綫急跌超過一成，也中政策地雷？獨立股評人梁耀康（Dave）於《ET講股通》為你分析。

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3068499/

******

恒指全日收報24208點，升16點，大市總成交1,489億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，受累A股偏軟，港股先升後跌，維持後抽過後恐再尋底的判斷。

市場焦點為航運股，中遠海控 （01919） 跌14.3%至12.08元，太平洋航運 （02343） 跌10.8%至3.62元，東方海外 （00316） 跌10%至142.4元。國際航運指數續在高位運行，跌市相信主要是受到內地政策影響，包括能耗雙控將打擊貨物出口等，尤其是年底為歐美消費旺季。後市還看市場如何消化相關政策信息。

周期股大上大落，頂部往往突然而至，故一定要嚴守止賺止蝕。技術走勢上，中遠海控、東方海外皆失守前浪底支持，宜減磅。

淡市吼石油及油服股

另一焦點為石油股，走勢相對強勁，中海油 （00883） 升5.1%至8.48元。事實上，恒指近月表現不濟，但「三桶油」明顯跑贏大市。多國經濟復甦漸上軌道，與疫情共存開始成為常態，對石油的需求持續增加。淡市下，石油股可留意。

較進取者，可考慮小注買中海油服 （02883） ，股價升0.6%至6.97元，止蝕位用6.41元，先上望8.2元，再下一級看10元。惟要留意，若美股未能重展升浪，油價恐亦將受壓，繼而拖累石油股及油服股。

【「ET講股通」問股環節，包括︰建行、小米、阿里巴巴、特步、洛陽鉬業、理文造紙、中遠海控、中鋁︰立即觀看

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＊重溫HKET「財經台」節目*

早上7時《ET財經早點1分鐘》美股進入多事之秋 中海油擬「回A」上市【按此】

早上9時《ET開市直擊》譚朗蔚一口氣分析20隻股票買賣策略【按此】

早上11時55分《ET午市精點》恒指半日低開高走 唯升幅收窄 受制二萬五【按此】

下午1時《石Sir午市閒談》華為太子女孟晚舟回國　華為概念股中國軟件354升幅一瞬即逝【按此】

欄名 : ET講股通

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