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【樓市熱話】同事搞小圈子 住大西北被人睇低？ 網民：有能力就搬 冇能力就認命

理財智慧 18:41 2021/09/27

分享：

香港地少人多，不少打工仔住在新界，但竟然因而被歧視？有打工仔在討論區發帖，指自己家住大西北，打工日子久了，卻發覺每次提起家住哪裏，會有被同事嘲笑的感覺，漸漸不再提起自己住在哪裏。

該網民帖文指出，當初在大學畢業後，會跟公司同事講住在大西北，覺得冇乜所謂，但日子久了，卻發覺同事會搞小圈子，久而久之都不再跟別人提起住在大西北。

每次跟人講住大西北，同事只會有兩個反應：

1 佢哋會好同情你，覺得你平時返工好唔方便

2 佢地會皮笑肉不笑，心底裏睇唔起你，覺得係垃圾地方

此帖一出，引起網上熱烈討論，有部份網友認為問題並不出在樓主住在哪裏，表示「個問題其實唔係住係邊度」、「有無諗過人哋唔係因為你住邊而搞小圈子」、「睇唔起自己個個其實得你自己」、「洗唔洗咁自卑？要靠住邊黎拎到人哋既認同」

其他網友回應：

住大西北，打風可以第一批走先，塞車遲到又都情有可原

唔鍾意，有能力咪搬，冇能力咪認命

你住天水圍梗係睇唔起你，你住屯門瓏門或者Yoho，都唔會睇唔起你

其實住邊都無咩問題，大西北係交通唔方便，日日塞屯公都唔知做乜

其實好多住市區嘅人連瓏門同yoho都未聽過，一聽到你住屯門或者元朗只會講一句「好遠」

同場加映：【青姐話】好友以為有得執  點知又係得個桔

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記者：李兆明

 

經濟 畢業 屯門 元朗 天水圍 歧視

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