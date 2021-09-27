▲ 【SPAC】新交所：有中國投資者擬赴星發行SPAC 當地與專注某類發行人的市場不一樣

新加坡交易所、香港交易所 （00388） 先後公布自家的SPAC（特殊目的收購公司）上市制度，被問及與港交所的定位有何優勢，新交所北京代表處首席度代表謝采含表示，新加坡市場較多元化，引入SPAC不是針對特定投資者和發起人，認為當地與中國關係良好、與東南亞關係密切，可吸引有東盟生意考慮的中資投資者或企業，而且新交所設計SPAC參考美國經驗、亞洲需求，也提供上市津貼，為投資者帶來過去沒有的機會，「與其他專注於某類發行人的市場不一樣」。

新交所10年前曾諮詢引入SPAC，但當時未有推進，隨美國去年至今年初SPAC熱潮，新交所重推SPAC方案，本月正式接受申請。

圖解香港SPAC諮詢重點

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謝采含表示，目前已有中國背景的投資者或企業擬在當地成立SPAC，她認為，美國SPAC熱潮回落後，近期以SPAC上市的企業質素愈來愈高，但當地SPAC以收購歐美資產為主，亞洲企業未被好好服務，新交所會專注於東南亞、中國崛起中的企業。

新交所要求，SPAC公司上市市值須達1.5億新加坡元（約8.63億港元），與港交所諮詢建議SPAC須達10億港元，門檻相似。港交所要求只有投資組合達800萬元的專業投資者，才可參與SPAC買賣，普羅散戶要求SPAC完成收購資產後才可進場，新交所就未有類似安排，但謝采含提到，新交所會加強投資者教育、披露為主要工作，令投資者有更明智決定。

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記者：麥德銘

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