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【名家看法】摩根資管許長泰：美加息對中港股市影響不大　內房撈底未是時機

股市 15:30 2021/09/27

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許長泰認為，聯儲局貨幣政策對中港股市影響不大。

美國聯儲局暗示加息時機可能提早至明年，並預計於2023及2024年各加息3次，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，加息對中港股市影響不大，如果美國經濟在未來數月向好，通脹壓力無明顯下降，不排除明年會加息1至2次，但對亞洲來說是「利多於弊」，因加息條件是經濟向好，另息差擴闊亦有利銀行股。

長勝將軍劉國傑點評十大精選股，詳見【下一頁】

展望第4季及2022年中港股市，許長泰指，內地投資者面對三大挑戰，一是經濟增長步伐放緩，二是監管環境進一步改變，三是內地房地產商的資金流及營商環境受影響。

對於市場形容恒大 （03333） 危機是「雷曼翻版」，他表示不認同，因聯儲局去年在疫情下在市場購買債券，恢復市場流動性穩定，是很好的先例和經驗借鑑，故中國出現系統性風險的機會較低。

許長泰：內房內銀 撈底未是時機

但他指，在中國市場投資要避重就輕，認為現在不是買銀行或地產商的好時間，「寧願賺少些都未必想去冒市場波動的風險」，而地產商能否還債還息仍需觀察。他又稱，不擔心房地產風險會伸延至內銀，因銀行有撥備，而四大國有銀行對內房資產的敝口也不大，盈利風險可控。

在目前監管環境下，許長泰指，看好中國硬件板塊、如半導體、電動車、環保、人工智能。他說，H股調整幅度較大，對於投資年期目標3至5年的長期投資者，目前是一個入市機會。

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【名家看法】信安陳曉蓉：對港股看法審慎　儲局收水料對市場影響有限

記者：區嘉俊

****同場加映****
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