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【有相睇】大圍名城三房1442萬沽　代理：無樓睇　買家見價錢合適就入市

股樓投資 15:38 2021/09/27

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雖然近期二手市場偶錄低市價，甚至蝕讓成交，但仍見買家積極入市，就算無得睇樓，只要見價錢合適，他們亦立即決定購買。 

美聯物業陳少鴻說，大圍名城3期3座中層ND室，實用面積757平方呎，望獅子山景，原叫價1,480萬放盤，終以1,442萬元易手，實用呎價約19,049元。她續說，單位現有租客居住，所以不設睇樓，但買家見價錢適合，故即入市。   

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從代理提供的相片可見，單位外望獅子山景，而裝修亦算企理。資料顯示，原業主於2011年11月以1,048.88萬購入上述單位，持貨近10年，現帳面賺393.12萬元，物業期內升值約37%。 

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撰文 : 黃卓賢

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