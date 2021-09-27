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普京綠色新Look度假打卡 釣魚曬戰利品

環球社會熱點 15:31 2021/09/27

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俄羅斯總統普京早前身邊有多人確診新冠肺炎，決定自我隔離一段時間。克里姆林宮周日（26日）公布普京本月初前往西伯利亞度假的相片，相中可見普京度假期間暢遊郊野行山釣魚，更透過鏡頭展示戰利品。

普京一黨較預期取更多議席 俄共產黨不滿上街示威 【下一頁】

克里姆林宮稱普京（Vladimir Putin）本月初前往俄羅斯遠東地區工作後，留在西伯利亞度假數天，並發布20張相片。

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相片顯示普京穿著一身綠色迷彩服，執起魚竿站在河澗釣魚，更成功捕獲一條魚。據悉，俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）也有陪同普京一起釣魚。

普京一改過往西裝革履的嚴肅形象，在另外幾張相中以綠色風褸配綠帽造型亮相，與郊野的翠綠山景相映成趣。普京又在一棵樹前「擺甫士」，難得度假趁此機會打卡。

普京身邊幾十人確診需隔離 俄羅斯國家杜馬選舉在即 【下一頁】

普京於西伯利亞結束度假數天後，在本月中表示身邊有數十人感染新冠肺炎，因此需要隔離數天。現年68歲的普京已接種兩劑俄羅斯研發的「衛星五號」（Sputnik V）疫苗，克里姆林宮強調普京的身體健康。

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責任編輯：鄭錦玲

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