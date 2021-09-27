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【恒大汽車 708】 恒大汽車終止上交所科創板上市計劃 股價一度重挫25%

股樓投資 15:16 2021/09/27

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恒大汽車（00708）日前曾警告，除非能夠迅速注入現金，否則未來將面臨不確定性。公司周日（26日）發公告，宣布擱置於上海科創板上市，股價今早低開11.7%，曾低見1.66元，最多跌25.6%，最新報2元。

公司指，經慎重考慮後，與海通證券雙方同意終止上市輔導協議，並將會向中國證券監督管理委員會深圳監管局報告，因此建議發行人民幣股份將不再繼續進行。去年8月，公司發布「恒馳」汽車系列資料後，隨即在9月宣布啟動回A計劃，當時計畫集資最多389億元人民幣。

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記者：郭秀慧

集資 科創板 汽車 恒大 恒大汽車（00708）

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