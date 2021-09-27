【恒大3333】康橋匯世：市場對恒大引發金融危機屬過於憂慮　應關注中國經濟增速下滑

▲ 康橋匯世指，雖然恒大債券違約及重組難以避免，但估計恒大會出現有秩序重組。

恒大 （03333） 債務問題引發全城關注，康橋匯世集團（Cambridge Associates）亞洲區主管Aaron Costello認為，市場對於恒大可能出現債務違約及需要大型重組，將引發大型金融危機是過於憂慮，因市場早已知道恒大的債務問題，過去多年恒大一直負債纍纍，而且積極拓展非核心業務，總負債逾3000億美元。

恒大債務情況

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Costello指，恒大今年來股價累跌85%，離岸債每一美元面值只有26美仙，而恒大危機起源於中國政府希望控制內房槓桿，故設立「三條紅線」來助內房去槓桿。

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雖然恒大債券違約及重組難以避免，但估計恒大會出現有秩序重組，與昔日其他債台高企的中資機構相若，舉例稱，海航集團重組未有對銀行體系構成任何重大衝擊。Costello相信，儘管中國政府對房地產開發商採取強硬立場，但仍會在必要時放鬆「三條紅線」，以防房地產市場出現普遍壓力。

Costello表示，現時恒大離岸債估計有200億美元，佔亞洲離岸高息債市場約2%，債務違約風險已反映在債價上，但在岸債重組，對於離岸債持有人的影響仍是未知之數。若恒大離岸債權人的待遇與在岸債不同，或會引發亞洲離岸債市場激烈的價格重估風險。不過，由於內房以外的中資機構較少倚賴離岸融資，相信有關影響仍然可控。

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整體來看，恒大債券違約並不是「中國式雷曼」，應該不會構成中國金融危機，但內房發展商的壓力料持續，因政府致力降低內房槓桿及提高住房的負擔能力。由於房地產活動是推動經濟增長的主要動力，推出能負擔的住房或會令經濟增長放慢，但同時可以達至政府提倡的「共同富裕」目標，環球市場應該開始專注於中國經濟增速潛在下降，而非出現金融危機。

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