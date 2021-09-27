  • 31°C
香港時間 : 2021927日 (一) 16:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】康橋匯世：市場對恒大引發金融危機屬過於憂慮　應關注中國經濟增速下滑

股市 15:11 2021/09/27

分享：

康橋匯世指，雖然恒大債券違約及重組難以避免，但估計恒大會出現有秩序重組。

恒大 （03333） 債務問題引發全城關注，康橋匯世集團（Cambridge Associates）亞洲區主管Aaron Costello認為，市場對於恒大可能出現債務違約及需要大型重組，將引發大型金融危機是過於憂慮，因市場早已知道恒大的債務問題，過去多年恒大一直負債纍纍，而且積極拓展非核心業務，總負債逾3000億美元。

恒大債務情況

    點擊圖片放大
    +9
    +8

Costello指，恒大今年來股價累跌85%，離岸債每一美元面值只有26美仙，而恒大危機起源於中國政府希望控制內房槓桿，故設立「三條紅線」來助內房去槓桿。

星展CEO談恒大危機，詳見【下一頁】

雖然恒大債券違約及重組難以避免，但估計恒大會出現有秩序重組，與昔日其他債台高企的中資機構相若，舉例稱，海航集團重組未有對銀行體系構成任何重大衝擊。Costello相信，儘管中國政府對房地產開發商採取強硬立場，但仍會在必要時放鬆「三條紅線」，以防房地產市場出現普遍壓力。 

Costello表示，現時恒大離岸債估計有200億美元，佔亞洲離岸高息債市場約2%，債務違約風險已反映在債價上，但在岸債重組，對於離岸債持有人的影響仍是未知之數。若恒大離岸債權人的待遇與在岸債不同，或會引發亞洲離岸債市場激烈的價格重估風險。不過，由於內房以外的中資機構較少倚賴離岸融資，相信有關影響仍然可控。

恒大汽車棄A股上市，詳見【下一頁】

整體來看，恒大債券違約並不是「中國式雷曼」，應該不會構成中國金融危機，但內房發展商的壓力料持續，因政府致力降低內房槓桿及提高住房的負擔能力。由於房地產活動是推動經濟增長的主要動力，推出能負擔的住房或會令經濟增長放慢，但同時可以達至政府提倡的「共同富裕」目標，環球市場應該開始專注於中國經濟增速潛在下降，而非出現金融危機。

相關文章：【恒大3333】恒大傳資金優先用於「保交樓」　用錢須地方政府批准

相關文章：【恒大3333】陳茂波獨家專訪：恒大不會引發香港金融系統風險

****同場加映****
登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！
重溫【ET開市直擊】- 港股唞一唞 美股短綫玩幾手（附Time code） 

 

港股 傳統經濟股 中國恒大（03333） 共同富裕 債券 恒大 地產 發展商 中國

上一篇文章

【名家看法】摩根資管許長泰：美加息對中港股市影響不大　內房撈底未是時機

下一篇文章

【抖音母企】傳字節跳動進軍汽車雲　計劃2025年追趕騰訊
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【高息股攻略】四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘？
【高息股攻略】四隻煤炭股收息逾8厘、最高達14.8厘？
【恒大3333】恒大汽車深夜宣布財困　若未能引入戰投或出售資產　對恒馳量產存重大負面影響
【恒大3333】恒大汽車深夜宣布財困　若未能引入戰投或出售資產　對恒馳量產存重大負面影響
【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【香港男神】聚餐合照曝光　新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？（多圖）
【香港男神】聚餐合照曝光　新世界鄭志剛與劍神張家朗都鐘意呢樣食物？（多圖）
【恒大3333】恒大起家融資曾達19.5厘　玩盡融資擴張逾十年
【恒大3333】恒大起家融資曾達19.5厘　玩盡融資擴張逾十年
【人幣定存】南商加人民幣半年定存息、全城第二高　人行央票超購近5倍吸金額創今年高
【人幣定存】南商加人民幣半年定存息、全城第二高　人行央票超購近5倍吸金額創今年高