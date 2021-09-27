【澳洲疫情】新州公布解封路線圖 維州將放寬防疫

為應對新冠肺炎疫情，澳洲多次實施封城措施。澳洲悉尼所在的新南威爾士州（NSW）公布解封路線圖，分3階段逐步恢復正常生活。澳洲新州當局表示，首階段將在下月11日開始實施，尚未接種疫苗人士需待第3階段才能參加社區活動。

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新州周一（27日）公布數據，新增787宗確診個案及12宗死亡個案。州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，新州將分3階段恢復正常生活。當局預料10月11日時，當地16歲以上人士疫苗接種率可達70%，可以啟動首階段解封計劃。

屆時已完成疫苗接種人士可進入餐廳、酒吧、健身室及理髮店，聚會不得超過20人。貝雷吉克利安表示，料第1階段實施後確診人數或會飆升。

貝雷吉克利安指，預料首階段實施兩周後，即約10月25日，疫苗接種率可增加至8成，疫情限制可進一步放寬。完成疫苗接種人士可在家接待10名客人，齊針的悉尼居民亦可到訪新州其他地方。

酒吧等室內場所放寬至每4平方米可接待1人，室外則放寬至2平方米。屆時社區運動場所亦會解封，齊針者參加婚喪儀式和理髮可無需理會人數限制。但未接種疫苗人士僅獲1項豁免，可出席宗教活動。

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第3階段將在12月1日開始實施，當局料屆時有9成16歲以上人士完成疫苗接種。室內無需佩戴口罩，室內泳池及夜店亦可重開。未接種疫苗人士的禁足令在第3階段開始後解除，同時享有同等防疫要求豁免。

另外，墨爾本所在的維多利亞州早前宣布，因應8成16歲或以上人士已最少接種1劑疫苗，周二（28日）凌晨起放寬部分防疫限制。

戶外場所容納人數上限將可增至30人，戶外網球、高爾夫場等場所可以重開。民眾外出範圍由家中10公里，擴大至15公里。若導師及學生已接種疫苗，可舉辦最多5人的戶外私人培訓課程。

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責任編輯：李俊儀