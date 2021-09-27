▲ 【抖音母企】傳字節跳動進軍汽車雲 計劃2025年追趕騰訊

有內媒指，抖音母企字節跳動近期推出了汽車雲業務，已從亞馬遜雲和京東雲等公司招募人員，負責推進該項目。現時字節也開始與一家新造車和貨運自動駕駛公司等洽談「智駕雲」的項目合作。字節跳動目標是在2023至2025 年，逐步實現客戶雲業務覆蓋率過半，「整體營收追趕騰訊 （00700） 」。

報道引述消息人士透露，字節跳動最近的5年商業規劃中，汽車雲也被寫入其中，並分為2個階段推進。第一階段，2021至2022年，字節將以增量雲業務切入點，包括車聯網雲、自動駕駛雲、商務策略帶雲、火山車娛（年費模式＋雲）及廣告帶雲等。第二階段，2023至2025 年，字節的目標是逐步實現客戶雲業務覆蓋率過半，「整體營收追趕騰訊」。

報道提到，字節跳動只回應稱，不予置評，請以官方信息為準。

去年9月，字節跳動商業端業務在汽車領域的首個動作，即組建車聯網團隊，據消息人士透露，該團隊研發人員目前已有50人左右，分部在北京和上海，也已經推出「火山車娛」車聯網應用。目前「火山車娛」的裝機量已經超過10萬台，但DAU（日活躍用戶數）只有數千個。

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編輯：李哲毅