【電子消費券】電子消費券帶旺零售生意　鴻福堂顧客8成用八達通支付　增1000元至2000元大額消費

▲ 鴻福堂（01446）在首輪消費券發放後，發現生意增幅顯著，第二輪也會推出相關的套券等優惠。

電子消費券將最快於10月1日發放第二輪，商界為搶佔消費券商機相繼推出優惠和活動。鴻福堂（01446）在首輪消費券發放後，發現生意增幅顯著，也會推出相關的套券等優惠。

鴻福堂行政總裁司徒永富表示，首輪消費券確有帶動生意，8至9月份可見明顯增長，按年增長雙位數字。顧客較多1,000至2,000元的大額消費，尤以湯和飲品的套券消費最好，接近整體9成。

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電子消費券日漸普及，鴻福堂在是次的消費券中，提供4間營辦商的支付方式。惟該企參考上次的消費券經驗，發現主要並有8成顧客使用八達通支付，Tap & Go不足1%，其餘則為WeChat Pay HK和Alipay HK。

10月份消費券發放，司徒永富認為，第一輪在較短期已有反應，皆因「香港人對新鮮事物會很雀躍」。惟他相信第二期的熱情漸減，預計雖會增長但會較上次放緩，並延長至聖誕。該企更會推出套券、會員優惠等，吸引顧客消費。

記者：馬意文