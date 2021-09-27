Mass on特別版粉紅口罩　與象印香港限定款　一起繼續支持「粉紅革命」 

疫情爆發至今近兩年，每日戴口罩已經係我哋嘅生活日常，甚至變成時裝嘅一部分。唔同顏色同設計嘅口罩，除咗可以表達自我、展現獨特個性外，仲可以響應社會活動。

講緊嘅係一年一度嘅粉紅革命月，每年都有唔少品牌響應「癌症基金會粉紅革命」，今年 MaskOn._ 都加入行動，由10月4日起至12月31日推出特別版 JAUNTY 粉紅口罩，鼓勵女性展現出自己與眾不同嘅自信美麗，活出自我，勇敢征服充滿變化的人生。呢次發售嘅新品，部分收益更會撥捐癌症基金會，全力支持乳癌防治。

想了解更多即刻click：www.maskon.com.hk

須知道延續粉紅力量唔單止係口號，真係好需要有您嘅實際行動支持。今年，象印Zojirushi已經第14年支持「癌症基金會粉紅革命」，不遺餘力再度推出「粉紅特別版系列」。除咗小電飯煲、保溫杯和燜燒杯之外，仲加入新成員2021年香港限定款「手提式保溫瓶」。唔止實用性高，時尚嘅香檳粉紅色調令女士們愛不釋手，放喺檯面睇見都賞心悅目。粉紅系列產品以優惠價作慈善銷售，支持及延續粉紅力量，為乳癌防治出一分力。

• 0.5L 黑厚釜小電飯煲 (粉紅特別版) - HK$999

• 0.35L 真空燜燒杯 (日本元素 特別版) – HK$199

• 0.35L 真空燜燒杯 (和服梅花 特別版) – HK$199

• 0.75L 真空燜燒杯 (櫻花特別版) – HK$309

• 0.48L 不銹鋼保温杯 (櫻花特別版) – HK$189

• 1.5L 手提式不銹鋼真空保溫瓶 (粉紅特別版) - 299

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（資料由客戶提供）