【電子消費券】AlipayHK 8月交易金額升1.1倍　電子產品交易金額飆升10倍

▲ AlipayHK公布，8月份消費總交易金額按年升逾110%。（AlipayHK提供圖片）

第二輪消費券將會於10月1日發放，各商戶、品牌亦開始計算首輪消費券的成效。AlipayHK公布，8月份消費總交易金額按年升逾110%。因應第二輪消費券即將發放，AlipayHK亦將推出超過200款獎賞禮遇，合共近2,000萬張商戶優惠券。

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電子產品、美妝珠寶增幅最顯著

首輪消費券登記中兩成人選擇AlipayHK，屬最多市民選擇領取政府消費券的電子錢包。受惠於各界推動，AlipayHK 8月份消費總交易金額較去年同期升逾110%。單筆交易金額超過千元或以上的交易宗數，更於上月按年增近160%。單筆交易金額介乎200元至999元的交易筆數則增逾140%，反映在政府消費券和商戶優惠的刺激下，AlipayHK用戶購買中高金額商品意欲增加。

當中以電子產品類的交易金額增幅最明顯，較同期增加超過10倍，交易筆數增近5倍。其次，美妝珠寶增幅排第二，交易金額及筆數分別上升6.2倍及5.9倍，運動用品、健身美容及娛樂增值服務，交易金額及筆數分別增3倍及2.2倍。

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8月門店消費佔總交易超過7成

不過，AlipayHK亦發現用戶仍然最喜愛在門店消費，8月交易筆數佔當月總交易筆數超過7成，交易金額較7月增長近170%。在多個大型網購平台和外賣平台相繼加入 AlipayHK後，本地線上交易躍升至第二位，交易金額增長超過100%。

為延續消費券浪潮，AlipayHK將聯同精選商戶，帶來超過200款獎賞禮遇，涵蓋餐飲、電子產品、網上購物、生活百貨、美妝珠寶、staycation等。當中包括近70款獨家優惠，包括Klook消費滿2,000元即減125元、AEON消費滿1,000元減100元、agnès b.網店及友和YOHO購物優惠等。更多精選優惠自10月1日起，用戶只需點擊主介面「消費券」專區，即能查閱。選擇心水優惠並點擊「立即領取」，在付款時，於「獎賞」內向店員展示優惠碼使用。

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責任編輯：葉泳珊