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【Tesla】Tesla擴大全自動駕駛測試功能　規定車主需通過5項安全測試

科技 16:40 2021/09/27

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Tesla計劃，向車主開放更多全自動駕駛（Full Self-Driving capability）測試功能，並規定車主需要通過安全測試後才能使用。

美國電動車廠Tesla的自動駕駛技術發展迅速，最近官方計劃，向車主開放更多全自動駕駛（Full Self-Driving capability）測試功能，但就規定車主需要通過安全測試後才能使用。

＜＜【電動車】Tesla遇勁敵？　Lucid被美國環保署評為史上續航力最長電動車

＜＜【海上版Tesla】世界第一艘無人駕駛電貨船　延後一年終啟航

近日，Tesla在「全自動駕駛功能」中推出多項新功能，但就要求使用新功能的車主，需要通過5大項安全性測試，包括每1000英里前方撞擊警示輔助系統、緊急煞車、快速轉彎、不安全距離及強制脫離自動駕駛測試。另外亦規定，車主需要維持一星期的完整安全駕駛記錄。

事實上，近年Tesla電動車曾經發生不少交通事故，美國國家運輸安全委員會（NTSB）亦對於Tesla的自動駕駛安全性存疑。是次Tesla推出安全性測試項目，目的是要更加順利地進行FSD項目測試，從而減少事故發生。

今年7月份，Tesla向部分美國客戶推出FSD訂閱服務，每月月費為199美元（約1,548港元），若車主購買使用後不合心意，還可選擇取消訂閱，毋須一次性支付高額購買功能。

責任編輯：李寶如

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