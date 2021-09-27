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【電子消費券】AlipayHK上月消費額升逾110%、電子產品交易額勁升十倍　10月再推逾200款消費券獎賞

Hot Talk 14:11 2021/09/27

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【電子消費券】AlipayHK上月消費額升逾110%、電子產品交易額勁升十倍　10月再推逾200款消費券獎賞

受消費券帶動，AlipayHK 8月份消費總交易金額升逾110%，單筆交易金額過千元或以上交易筆數較7月增近160%，單筆交易金額介乎港幣200元至999元的交易筆數則增逾140%，電子產品類交易金額增幅最明顯，增加超過10倍。隨10月第二輪消費券派發，AlipayHK再聯同商戶推出約840萬張商戶優惠券。

行業方面，電子產品增幅最明顯，8月交易金額勁升10倍，交易筆數增近5倍。其次，美妝珠寶增幅排第二，交易金額及筆數分別上升6.2倍及5.9倍，運動用品、健身美容及娛樂增值服務，交易金額及筆數分別增3倍及2.2倍。公共交通工具升至第三，顯示在優惠或有津貼的情況下，用戶將樂意使用二維碼乘車。現時AlipayHK已覆蓋港鐵、新巴城巴、部分九巴、龍運巴士、綠色小巴、渡輪等，目前已有約70萬用戶曾使用「易乘碼」乘車。

新iPhone預訂較去年佳，詳見【下一頁】

消費習慣方面，AlipayHK用戶依然最喜愛在門店消費，8月交易筆數佔當月總交易筆數超過7成，交易金額較7月增長近170%。AlipayHK在本地線上交易躍居第二位，交易金額增長超過100%。

AlipayHK十月消費券有近30款獨家優惠

消費時間方面，工作日最多人喜歡在傍晚6時至8時使用AlipayHK，週六、日更多人會在下午3時至4時用AlipayHK購物。

第二輪3000元政府消費券將於10月1日派發，AlipayHK將聯同商戶，為所有AlipayHK用戶呈上超過200款獎賞，涵蓋餐飲、電子產品、網上購物、生活百貨、美妝珠寶、staycation等，當中包括近30款獨家優惠，如Klook消費滿2,000元即減125元、AEON消費滿1,000元減100元、大快活美食優惠券總值195元、agnès b.網店購買滿1,800元減200元、Wildfire消費滿300元減100元等。

更多【電子消費券】消息　

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電子消費券 經濟 長和（00001） 易乘碼 支付寶 網上購物 港鐵 交通

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